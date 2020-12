C’est un fait que les différents fabricants de smartphones ont les yeux rivés sur la fabrication d’un smartphone pliable. Du moins pour la grande majorité, car au cours des deux dernières années, nous avons vu un grand nombre d’idées que nous espérons voir se concrétiser dans un avenir pas trop lointain. Mais aujourd’hui, nous examinons la proposition de l’une des entreprises chinoises qui a pénétré notre marché. Il s’agit de Oppo et son smartphone pliable qui tient dans votre main.

Pliable et très petit

S’il y a quelque chose que les utilisateurs ont remarqué au fil des ans, c’est que la taille des téléphones portables a augmenté. En fait, le terme phablet n’est plus utilisé, un mot qui englobe tous les téléphones qui dépassent cinq et six pouces sur l’écran. La série Galaxy Note était la référence, mais aujourd’hui aussi bien le haut de gamme que le milieu de gamme ont des écrans de ces caractéristiques. Pour cette raison, les utilisateurs ont vu comment la grande taille est devenue un inconvénient pour le garder dans la poche, ce qui est important pour comprendre ce qu’est un mobile.

La technologie des smartphones pliables peut aider à atténuer ce problème, mais l’idée d’Oppo prend le gâteau. Nous avons rencontré un concept de design, c’est-à-dire quelque chose qui est encore à l’étude. Cependant, c’est toujours une idée étrange que nous espérons un avenir pour son design et son espace. Nous vous présentons ce tweet que la firme elle-même a publié, qui affirme qu’elle l’a réalisé grâce à l’aide de la firme japonaise Nendo.

Aujourd’hui, nous présentons deux nouveaux concepts de design produits en collaboration avec le plus grand studio de design japonais, nendo. Tout d’abord, il y a le «slide-phone», qui dispose d’un système d’écran pliable à triple charnière. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP – OPPO (@oppo) 14 décembre 2020

Nous sommes allés voir Conception pliable d’Oppo qui tient dans la paume de votre main. Et est-ce que cette taille est son principal avantage, que le pliage prend très peu de place. Le terminal est physiquement divisé en sections avec lesquelles vous pouvez afficher différentes options sans avoir à activer tout l’affichage. Bien sûr, il a une base avec laquelle il adopte la conception de type coque que nous avons vue dans d’autres appareils. De cette façon, le couvercle est la seule chose qui se replie dans ces sections et vous permet de tout voir, des informations les plus basiques à une interface pour prendre des photos.

Mais la fonctionnalité va beaucoup plus loin. Grâce à son extension, vous pouvez avoir quelques boutons pour jouer, un grand écran pour lire du contenu multimédia et un espace multitâche où vous pouvez avoir plusieurs applications ouvertes (jusqu’à trois comme on le voit dans la vidéo).

Jusqu’au stylet intégré

La vidéo du terminal pliable Oppo est une surprise après l’autre. Nous voyons qu’il a tous les détails, des boutons physiques, en passant par quatre caméras et même un stylet. Oui, cet appareil possède un stylo numérique pour profiter pleinement de l’écran.