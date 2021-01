Début décembre, nous connaissions l’OPPO Reno 5, qui a fait ses débuts en Chine trois fois, chaque modèle avec un processeur différent mais tous avec une connectivité 5G. Quelques semaines plus tard, l’OPPO Reno 5 quitte la Chine avec un Version 4G, avec Snapdragon 720G.

L’OPPO Reno 5 4G est très similaire à l’OPPO Reno 5 5G, avec un Écran AMOLED 90Hz, quad caméra 64MP et une batterie de 4 310 mAh, bien que certaines spécifications changent légèrement.

Fiche technique OPPO Reno 5 4G

OPPO Reno 5 4G

écran

AMOLED 6,43 “

Full HD +

90 Hz

Dimensions et poids

159,1 x 73,5 x 7,8 mm

171 g.

Processeur

Snapdragon 720G

RAM

8 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

44 MP

Caméra arrière

64 MP f / 1.7

8 MP f / 2,2 UGA

Macro 2 MP f / 2.4

2 MP f / 2,4 bokeh

Tambours

4 310 mAh

Charge rapide 50W

Système opératif

ColorOS 11

Android 11

Connectivité

LTE

Wifi

Bluetooth 5.1

USB-C

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Prix

De 317 euros à changer

Affichage AMOLED à 90 Hz

La version 4G de l’OPPO Reno 5 partage le design et la grande majorité des spécifications techniques avec le modèle 5G. Ainsi nous avons un écran AMOLED d’une diagonale de 6,43 pouces, avec une résolution Full HD + et qui augmente la fréquence de rafraîchir jusqu’à 90 Hz.

Cet écran intègre la caméra frontale perforée dans un coin, étant l’une des rares différences entre les modèles 5G et 4G, car il s’agit d’un Appareil photo selfie de 44 mégapixels, alors qu’il était de 32 mégapixels sur l’OPPO Reno 5 5G.

Derrière, l’OPPO Reno 5 4G ne se distingue pas de la version 5G, car il comprend exactement le même module pour les caméras et avec les mêmes caractéristiques. C’est un caméra quadruple avec un capteur principal de 64 mégapixels f / 1.7, avec un super grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un dernier capteur de bokeh, également 2 mégapixels.

Snapdragon 720G et donc 4G

Le gros changement de l’OPPO Reno 5 4G réside dans le processeur. La liste des processeurs de l’OPPO Reno continue de s’allonger, et c’est que le Pro + a Snapdragon 865, le Pro a Dimensity 1000+, l’OPPO Reno 5 a Snapdragon 765G et cet OPPO Reno 5 4G a Snapdragon 720G, avec connectivité 4G.

Dans ce cas, nous avons une version unique avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une capacité de batterie de 4310 mAh. La la charge rapide est de 50 W (un peu plus lent que l’OPPO Reno 5 5G) et le terminal comprend une mini-prise et un lecteur d’empreintes digitales, sous l’écran.

Versions et prix de l’OPPO Reno 5 4G

L’OPPO Reno 5 4G a été annoncé pour le moment au Vietnam, où il peut déjà être réservé en une seule version 8 + 128 Go et dans les couleurs noir et bleu. Son prix officiel il y a 8,990,000 dong vietnamien, environ 317 euros pour changer actuel.

Plus d’informations | OPPO

