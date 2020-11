La star de l’événement d’innovation OPPO de cette année est désormais officielle: OPPO X 2021. Il s’agit du premier concept mobile OPPO à comprend un écran extensible allant de 6,7 à 7,4 pouces.

C’est un mobile conceptuel qui ouvre la voie à une nouvelle génération de terminaux avec un écran qui change de taille différemment des terminaux pliants: roule sur l’un de ses bords avec un angle auquel, selon OPPO, il n’y a pas de pli sur l’écran.

Le premier mobile OPPO avec un écran extensible

Le premier mobile avec un écran redimensionnable d’OPPO c’est une réalité, avec un système similaire à celui que nous avons vu à des occasions précédentes dans des concepts similaires, comme ceux de TCL que nous connaissions au premier de l’année.

Ce n’est pas un terminal que nous verrons bientôt en magasin, mais un concept dont nous ne connaissons que quelques détails, précisément ceux qui concernent son écran, OLED, flexible et avec une diagonale qui varie de 6,7 pouces en mode compact à 7,4 pouces, lorsqu’il est entièrement déployé.

Le # OPPOX2021 est la dernière réalisation de l’exploration constante d’OPPO dans les facteurs de forme des téléphones mobiles. Il est construit avec un écran OLED enroulable mesurant 6,7 pouces qui se développe à 7,4 pouces. # OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm – OPPO (@oppo) 17 novembre 2020

L’OPPO X 2021 utilise un moteur pour déplacer l’écran uniformément et un système de plaques qui supportent l’écran sans lacunes. Lors du compactage de l’appareil pour passer à l’écran de 6,7 pouces, les 0,7 pouces qui disparaissent se recourber et se cacher sur l’un de ses bords et partiellement à l’arrière. Cette courbure, selon OPPO, permet à l’OPPO X 2021 d’enrouler et de dérouler son écran sans produire de plis ou de marques sur l’écran, comme cela se produit dans les mobiles pliables.

Il est temps de vous familiariser avec la zone d’expérience! 👀 Restez à l’écoute pour en savoir plus et suivez les dernières nouvelles avec # OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/BVcqI6pcbd – OPPO (@oppo) 17 novembre 2020

Il a également été temps d’explorer – à la légère – les possibilités de adaptation du logiciel à ce format changeant d’écran, et OPPO a montré comment le contenu des applications peut être adapté au changement de taille lors de la lecture de vidéos, dans des jeux, dans une application eBook et dans une application en écran partagé.

L’OPPO X 2021 est un terminal conceptuel qui a été rendu possible grâce à 122 brevets, dont 12 sont liés à son écran. Il n’y a donc pas ni prix ni date de vente éventuelle, même si nous espérons que sa technologie pourra être utilisée dans les terminaux du futur que la société lance.

