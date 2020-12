Présenté sous la collaboration directe et le nom du célèbre créateur de mode, le nouvellement découvert OPPO X Tom Ford Il se présente comme un smartphone avec des fonctionnalités et un design qui vont au-delà du concept actuel de luxe avec un terminal recouvert de cuir vegan texturé avec des détails dorés et des plaques métalliques gravées. Bien que tous ces détails se réduisent à découvrir qu’il est un smartphone roll-up innovant.

Comme nous pouvons le voir dans les images conceptuelles partagées par LetsGoDigital, nous trouvons un nouveau format qui apparemment glissera dans et hors de un petit écran de démarrage carré, qui sera converti au format smartphone normal. Comme l’OPPO X 2021, cela pourrait avoir des avantages par rapport aux écrans pliants car cela met moins de pression sur le panneau flexible fragile.

Cependant, il y a encore des questions concernant cette conception, telles que l’emplacement (ou le retrait possible) de votre caméra frontale. Et c’est que si dans des circonstances normales on pouvait penser à un objectif situé derrière l’écran, ce nouveau format ne pourrait pas être compatible avec cette technologie.

Bien que bien sûr la plus grande inconnue demeure si ce téléphone verra jamais la lumière comme un vrai produit, car pour le moment, nous n’avons que les quelques détails de son brevet.

Smartphones enroulables: un avenir déjà en marche

Cependant, comme nous l’avions anticipé précédemment, ce ne sera pas le premier contact d’Oppo avec le format roll-up. Et c’est que la société chinoise nous a donné des détails sur l’Oppo X 2021, un smartphone de 6,7 pouces qui vous pouvez étendre votre écran OLED flexible jusqu’à 7,4 pouces au moyen d’un système qui l’enroulera autour de son boîtier interne et sur une “piste de déformation” qui à son tour fournira un support structurel pendant que le dispositif se dilate.

Face à l’utilisation de facteurs de forme «livre» ou «coque», Oppo a opté pour un autre type de design. Comme nous l’avons déjà expliqué, imaginez un smartphone avec un facteur de forme standard qui, dans certaines circonstances, et automatiquement les spreads s’élargissent, processus au cours duquel une partie de l’écran qui a été roulée sur un côté se déplie et s’active dans un mouvement fluide tout en adaptant l’application ouverte à la nouvelle taille.

Le concept flexible de l’Oppo X Eden, qui utilise un design semblable à un livre avec un pli vertical similaire à celui des téléphones Samsung Galaxy Z Fold et Motorola Moto Razr, est tout aussi intéressant. jusqu’à trois charnières. De cette façon, il peut être plié et déplié de plusieurs manières différentes, ce qui lui permet d’être utilisé de nombreuses manières différentes et vous donne, en même temps, une grande variété de formats.