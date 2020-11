Maintenant, nous pouvons dire que nous n’avons jamais voulu plus aller du «côté obscur» (dans un bon sens du mot). Ce qui se passe c’est que ce 30 octobre, Facebook a annoncé l’arrivée du ‘Dark Mode’ pour sa version mobile, celui qui nous aidera à économiser la batterie et à réduire la fatigue oculaire lors de la navigation sur ledit réseau social.

Vous avez sûrement déjà remarqué que Plusieurs utilisateurs du populaire réseau social Mark Zuckerberg ont déjà commencé à implémenter le mode nuit sur leurs téléphones portables. Une modalité qui (d’ailleurs) jusqu’à il y a quelques heures n’était disponible que pour la version web de Facebook. Et si, l’appliquer est plus facile que vous ne le pensez.

Voici comment configurer le “ mode sombre ” de Facebook sur votre téléphone mobile

Simplement ils doivent cliquer sur “Menu” (les trois lignes horizontales à côté de la cloche de notification) et allez dans “Paramètres et confidentialité” en bas. Si vos appareils ont déjà l’option “ Mode sombre ”, activez uniquement ce mode pour pouvoir changer l’arrière-plan Facebook du blanc au noir.

Comme nous venons de le mentionner, Pour activer le “ mode sombre ”, ils devront d’abord vérifier si leurs appareils ont déjà cette option. Et c’est que Facebook a détaillé que le mode nuit ne sera pas disponible pour tous les utilisateurs – iOS et Android – en même temps, donc Il arrivera progressivement au cours de cette semaine.

Sept mois plus tard, Facebook installe cette modalité dans sa version mobile

Ce relooking visuel sur Facebook sera sans aucun doute d’une grande utilité pour les utilisateurs. Est réduit l’éblouissement du téléphone portable (grâce au fond noir) et offre une luminosité plus faible tout en conservant le contraste et l’intensité de l’écran, ce qui aide à garder votre vue intacte dans les espaces faiblement éclairés.

Comme vous vous en souviendrez, C’est en mars de cette année que le «Mode sombre» est arrivé sur Facebook dans sa version informatique. Un outil également accompagné d’autres améliorations de la plateforme comme un temps de chargement plus rapide du flux, des polices plus grandes et plus claires, ainsi que des raccourcis vers d’autres sections Facebook. Comment voyez-vous cette nouvelle modalité?