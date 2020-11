Orange et DAZN ont signé un accord par lequel amènera la Premier League sur le segment HORECA. La chaîne de la plateforme sera accessible dans le bouquet Orange TV pour les bars; Cela peut être contracté indépendamment ou à partir des tarifs pour les PME et les indépendants.

Le football est depuis des années l’un des bêtes de somme des plateformes de télévision et d’opérateurs. Actuellement, c’est Movistar qui a les droits sur la Liga espagnole et sur une grande partie des compétitions européennes, mais il y avait encore des compétitions attrayantes pour de nombreux fans de football. Par exemple, il y a la Premier League, une ligue de haut niveau visible sur la plateforme DAZN. Et bientôt aussi dans le bar le plus proche grâce à Orange.

Orange donnera accès à la Premiere League dans le secteur HORECA

La plateforme de sports de streaming DAZN a repris les droits en Espagne de la Premier League, auparavant entre les mains de Movistar. Cette plateforme propose les matchs à ses utilisateurs privés, mais La même chose ne s’est pas produite dans les établissements publics. Grâce à un accord avec Orange DAZN, il donnera accès aux matchs de Premier League dans les cafés, bars et restaurants ayant souscrit à Orange TV Bars.

DAZN est disponible pour la sous-traitance au tarif susmentionné. Il n’est pas disponible dans le pack Orange TV Bars, mais en option: comme indiqué sur le site Orange, DAZN a un coût de 30 euros par mois sans permanence. Ce coût s’ajoute au prix mensuel du tarif souscrit: 259 euros par mois, c’est ce que coûte Orange TV Bars.

Le bouquet télévisé propose tous les matchs de la Premier League, en direct et en différé. Avec DAZN sous contrat, les utilisateurs d’Orange TV Bars ont accès au les ligues nationales de football, la Ligue des champions et la Ligue Europa. Les chaînes de LaLigaTV Bar sont également incluses en plus d’Eurosport 1 et 2. Et, outre les contenus sportifs, Orange TV Bars comprend des chaînes de la TNT et diverses chaînes thématiques.

