L’opérateur Orange démarre ses offres Black Friday avec le premiers rabais pour les indépendants et les entreprises. 30% de réduction sur les tarifs Love Empresa, des réductions sur les appareils et des cadeaux à l’achat de certains smartphones.

À un peu plus de deux semaines de l’arrivée de l’un des jours les plus importants de l’année en termes d’offres d’Orange, ils ont décidé d’anticiper moteurs de démarrage pour son Black Friday particulier. L’opérateur proposera des remises pour les particuliers mais aussi pour les entreprises, même si c’est dans ce deuxième segment où les offres ont déjà progressé: 30% de réduction sur les tarifs Love pour les entreprises et plus.

30% de moins sur Love Empresa et des réductions sur les téléphones portables

Le Black Friday à Orange sera célébré le 27 novembre avec des offres spéciales ce jour-là. Bien entendu, l’opérateur avancera quelques remises, il a également anticipé ses promotions pour les entreprises et les indépendants. Si vous faites partie de ce groupe, vous pouvez accéder à certains de leurs tarifs réduits.

Les remises sur les tarifs du Black Friday s’appliquent à Love Company 1, 3 et 5. La promotion proposée par Orange au cours du mois de novembre est telle que:

Orange Love Company 1. Au cours de la première année, le coût est réduit à 40,6 euros par mois. A partir de cette première année, la mensualité s’élève à 58 euros.

Orange Love Company 3. En novembre, il peut être contracté pour 58,1 euros par mois. Après l’année de promotion, 83 euros seront payés par mois.

Orange Love Company 5. 79,1 euros pour Orange Black Friday. Après la première année, le coût s’élève à 113 euros par mois.

Les tarifs Love Company 1, 3 et 5 incluent la fibre symétriquea, ligne mobile (1, 3 ou 5 lignes, d’où le nom du tarif), Amazon Prime pendant deux ans, Orange ajoute le service Legálitas et également un support expert. De plus, le service Microsoft 365 est inclus dans Love Company 3 et 5. Ces tarifs incluent un an de permanence si aucun appareil n’a été acheté avec l’enregistrement.

Outre les réductions sur le tarif Love Company, Orange Black Friday pour les entreprises et les indépendants propose des remises sur l’acquisition de certains appareils, les cadeaux sont également inclus avec certains smartphones et tablettes. Huawei Y6p et Alcatel 1S à 0 euros, Xiaomi 10T Pro pour 11 euros par mois avec un scooter gratuit, iPhone 12 avec jusqu’à 148 euros d’économies et plus.

