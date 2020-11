Noël approche, une période qui cette année s’annonce plus grise que beaucoup d’entre nous ne le souhaitent. Cependant, il y a des choses qui ne changent jamais et c’est le cas avec offres et promotions généralement lancées par les opérateurs téléphoniques pour essayer d’attirer et d’attirer les clients.

Si il y a quelques heures nous avons appris la promotion d’Orange pour offrir des concerts gratuits dans ses tarifs prépayés, il est maintenant temps de parler d’une nouvelle promotion qui affecte la marque orange. Grâce à leur banque, dont on se souvient arrivé il y a un an, ils proposent une promotion qui sous le nom “Movilizad @ s”, vise à promouvoir le paiement mobile.

Jusqu’à 30 euros gratuits … 15 plus 15

À une époque comme la période de Noël où les achats sont en plein essor, Cette promotion vise à promouvoir le paiement mobile. L’arrivée de la pandémie qui nous saisit a ajouté des changements dans nos habitudes et l’un d’entre eux est l’abandon de l’argent physique et son remplacement par des paiements virtuels, un domaine dans lequel les téléphones portables sont fortement entrés en tant que moyen de paiement.

La campagne “Movilizad @ s” offrira jusqu’à 30 euros aux clients qui ouvrent leur compte bancaire Orange entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Le processus consiste, d’une part, au paiement de 15 euros sur leur compte courant en liant la carte bancaire Orange à leur mobile soit avec Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay. A ce montant et pour chaque paiement effectué avec celui-ci, ils recevront 1 euro, jusqu’à un maximum de 15 euros, ajouté aux 15 euros précédents.

Une promotion similaire à celle qu’ils ont réalisée pendant l’été, offrant également 30 euros à leurs clients. Un avantage pour lequel seuls les utilisateurs de l’opérateur orange peuvent accéder.

Afin de profiter de cette promotion, les utilisateurs auront un délai de 60 jours maximum à compter de l’ouverture du compte bancaire Orange et ainsi bénéficier de ces revenus. Également d’Orange Bank, ils annoncent qu’un achat minimum ne sera pas nécessaire pour profiter de cette promotion.

Orange Bank tente de faire un trou pour essayer de concurrencer les banques traditionnelles. Avec un portefeuille de 20000 clients, il faut rappeler que parmi ses fonctions cette année, il a ajouté le support de Google Pay, une autre mesure pour booster les paiements sans contact, qui ont augmenté à la suite de la pandémie COVID-19.

