Si on parle d’Orange Bank, la première impression peut être une surprise. Une banque associée à une compagnie de téléphone peut-elle l’être? Exactement, nous sommes face à la première banque d’un opérateur de télécommunications en Espagne et maintenant vient de terminer sa première année de vie, moment qu’ils ont utilisé pour donner des données.

Être une banque associée à un opérateur téléphonique confère à Orange Bank une série de caractéristiques pour le moins qu’on puisse dire. Une entité qui en novembre 2021 annonce que a dépassé les prévisions en termes de clients et dont nous connaissons quelques données supplémentaires.

La banque mobile dans tous les sens

Si il y a un an, Orange Bank s’est fixé comme objectif d’atteindre 55 000 clients, maintenant, après cette date, ils annoncent en avoir plus de 60 000. Rappelons qu’Orange, l’entreprise à laquelle il est associé, possède quelque 20 millions de lignes fixes et mobiles en Espagne.

En cette année de vie, l’entité déclare disposer de 90 millions d’euros de dépôts et que ont financé plus de 700000 mobiles via Orange, qui représente environ 150 millions d’euros de crédits.

Orange Bank a près de 1000 points physiques de distribution exclusive et en ce sens, le réseau de magasins Orange est en charge de réaliser près des deux tiers des enregistrements clients d’Orange Bank. Une présence physique à laquelle s’ajoute une application disponible sur iOS et Android et dans laquelle effectuer différentes procédures.

Orange Bank est un modèle très différent de la banque traditionnelle, sans que cela implique de renoncer à une offre de plus en plus demandée par les clients souhaitant effectuer leurs transactions depuis leur mobile. Dans ce cas, Orange Bank propose 100% de ses services via l’application.

Il propose à tous ses clients l’autorisation des paiements 3DS v2 via la biométrie sur leurs appareils pour les paiements e-commerce. La première carte de débit de toute la zone Euro qui n’affiche pas de chiffres ou de données sensibles dans sa version physique et qui peut être utilisée immédiatement depuis votre mobile lorsque vous devenez client. Un processus d’inscription 100% numérique qui utilise la reconnaissance vidéo grâce à l’intelligence artificielle qui permet, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, de devenir client et d’avoir un compte bancaire pleinement opérationnel en 6 minutes environ. Des transferts nationaux immédiats gratuits pour tous vos clients, qui vous permettent d’envoyer de l’argent en quelques secondes, que ce soit des jours ouvrables ou des jours fériés, et seront disponibles très prochainement pour les transferts d’argent vers l’Europe. Paiement mobile compatible avec Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay. Possibilité d’ajouter de l’argent via des cartes de débit ou de crédit d’autres entités, sans commissions, et en quelques secondes.

