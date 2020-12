Orange retouchez votre offre de télévision avec le renforcement du contenu sur des niches de marché plus spécifiques, et qui complète une autre initiative prise récemment, en se débarrassant du paquet Millennial pour le diviser en deux chaînes indépendantes, Adult Swim et U-BEAT.

Maintenant Orange annonce deux nouveaux forfaits de chaînes TV disponible pour les clients avec Orange TV Total, inclus dans les tarifs Love Total à partir de 89,95 euros. Le prix de ces forfaits de 3 euros par mois chacun, bien qu’en promotion de lancement, le le premier mois sera gratuit si vous activez avant le 21 janvier 2021.

Motor et France Direct, les nouveaux forfaits premium d’Orange TV

Les nouveaux packages de chaînes premium d’Orange TV sont désormais disponibles à la location avec le reste des packages supplémentaires, qui totalisent déjà un total de 14 extras optionnels. Ses spécialités sont celles de sports mécaniques, et les contenu en français.

Télévision orange Moteur, a un coût de 3 euros et comprend Télévision de garage (avec des programmes pour voitures, motos, sports nautiques, extrêmes, drones, etc.), Chaîne Moto ADV (avec la meilleure aventure sur deux roues), et Facteur de vitesse 4K (avec du contenu pour les amateurs de sports extrêmes à grande vitesse, hors route, réglage automatique, conduite automobile, style de vie et divertissement). De plus, il comprend Moteur de découverte, avec du contenu à la demande du monde automobile.

Télévision orange France Direct, a un coût de 3 euros et comprend M6 (Chaîne généraliste française depuis 30 ans), Gulli (avec contenu pour enfants et pour toute la famille), France 2 (avec actualités, séries nationales, sports et divertissements), et France 5 (avec contenu culturel, documentaires de toutes sortes et divertissement pour enfants).

Avec ces nouveaux packages, le offre Orange TV complète en 2021, il est résumé ci-dessous:

