Avec un pied en novembre les opérateurs commencent à préparer la prochaine campagne de Noël. Et Orange a décidé de donner de l’oxygène à ses tarifs prépayés: Mundo, Go et Orange auront des concerts supplémentaires, jusqu’à un maximum de 15 Go.

Les chants de Noël peuvent ne pas sonner dans la rue et les tables ne sont pas pleines de nougats, mais ne nous faisons pas confiance: Noël est presque parmi nous. Malheureusement, les parties qui nous attendent ne seront pas aussi heureuses et sociales que celles des années précédentes en raison de la pandémie, d’où les opérateurs se préparer au barrage d’appels vidéo qui nous attend. Et les utilisateurs prépayés auront un avantage, du moins sur Orange.

Jusqu’à 15 Go supplémentaires dans les tarifs prépayés

Les offres prépayées d’Orange sont désormais prêtes pour Noël: Mundo, Go et Holidays proposeront des concerts supplémentaires en fonction de la catégorie et du coût choisis. Comme référence Movilonia, Orange donne une nouvelle vie aux clients prépayés en route vers le flot de données qu’ils consommeront sûrement à Noël.

Les tarifs Mundo, spécialement dédiés à ceux qui effectuent un grand nombre d’appels entre différents pays, améliorent leurs volumes de données de la manière suivante:

Votre mini monde: de 5 Go à 15 Go (400 minutes d’appels vers plus de 40 destinations).

Votre monde: 12 Go à 27 Go (800 minutes d’appels vers plus de 50 destinations).

Monde 10: de 6 Go à 16 Go (appels nationaux illimités et 50 minutes internationales).

Monde 15: de 14 Go à 29 Go (appels nationaux illimités et 50 minutes internationales).

Monde 20: de 25 Go à 40 Go (appels nationaux illimités et 50 minutes internationales).

En plus des tarifs prépayés, Mundo Orange offre également des données pour le trio de tarifs de Noël dans le Go. Ceux-ci sont tels que:

Va marcher: de 6 Go à 16 Go (500 minutes pour les appels nationaux et l’Union européenne).

Aller courir: de 12 Go à 27 Go (appels nationaux illimités et Union européenne).

Aller courir: de 20 Go à 35 Go (appels nationaux illimités et Union européenne).

Outre les tarifs Mundo et Go, le tarif Holidays Spain a également un débit de données supplémentaire: des 30 Go actuels, il passe à 45 Go.

La promotion dans les tarifs Mundo débutera en novembre et sera disponible jusqu’au 31 janvier 2021. De son côté, la promotion des tarifs prépayés Go sera active jusqu’au 30 novembre.

Via | Mobilonia

