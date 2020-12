Noël approche à grands pas, une période dont la plupart des opérateurs profitent pour lancer des promotions de Noël. Celui d’Orange n’a pas tardé à arriver: Données illimitées pour tous les clients au tarif Love Fiber + Mobile.

Dans le cadre de la promotion “Noël sans limites”, les nouveaux clients peuvent également profiter d’une offre pour laquelle ils bénéficieront d’un 50% de réduction les premiers mois, jusqu’en mars de l’année prochaine.

Données illimitées pour Noël

Ce Noël, les clients des packs fibre et mobile d’Orange peuvent ignorer leur consommation de données: ils bénéficieront dès aujourd’hui de données illimitées, 3 décembre au 11 janvier prochain, déjà après Noël.

Cette promotion peut être activée à partir d’aujourd’hui depuis My Orange et est disponible pour tous les clients avec des tarifs Love Lite, Love Original, Love Extra, Love Total et Go Flexible, c’est-à-dire les tarifs qui n’incluaient pas déjà un nombre illimité de gigaoctets en standard.

Ceci, pour les clients actuels, mais les nouveaux clients peuvent également profiter d’une autre promotion: 50% de réduction pendant trois mois dans leurs tarifs, c’est-à-dire payer la moitié jusqu’en mars 2021.

