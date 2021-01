Avec les données officielles de la CNMC correspondant au mois de Octobre 2020 en main, nous commençons la revue où nous analyserons les résultats mensuels du transfert de lignes Internet fixes entre opérateurs, pour approfondir une vision plus globale de chaque télécom, incluant les données du mois, le cumul annuel et l’évolution par rapport aux années précédentes.

Les effets de la campagne de football, la rentrée scolaire et les nouvelles offres convergentes des marques low cost de Orange sont toujours remarqués et après un mois d’août positif après près d’un an de baisse, l’opérateur revient pour mener le bénéfice net des lignes haut débit en octobre.

Dans l’ensemble de lignes haut débit fixes, il parc augmenté de 73832 lignes en octobre pour dépasser 15,72 millions d’accès, 3,7% de plus qu’il y a un an. Le total des lignes de fibre jusqu’au domicile a dépassé 11,33 millions, grâce à l’augmentation de 159 324 lignes de fibre, qui a compensé la perte de 68 432 lignes ADSL et 11 957 autres lignes HFC.

Movistar, le seul opérateur à avoir perdu des lignes en octobre

Les effets des promotions de la rentrée 2020 ont fait croître la majorité des opérateurs au mois d’octobre, provoquant un retournement des gagnants habituels, qui a laissé Orange vainqueur avec plus de 35000 lignes, suivi de 33800 de MásMóvil et 5 600 de Vodafone.

En revanche, malgré sa deuxième place, MásMóvil enchaîne son troisième mois avec des chiffres inférieurs à l’habituel chez l’opérateur. Dans le cas d’Euskaltel, l’opérateur maintient une tendance positive et a marqué en octobre son troisième meilleur record depuis la naissance de Virgin telco.

Du côté négatif, Movistar a été le seul opérateur qui a fini par perdre des lignes, laissant 17 600 connexions Internet.

Par rapport au mois d’octobre des années précédentes, MásMóvil continue de répéter un ralentissement du taux de croissance, tandis que L’orange s’améliore sensiblement. La tendance pour Euskaltel et Movistar a également été particulièrement positive. Vodafone, malgré les données positives, a affiché des chiffres pires qu’en 2019.

En différenciant les technologies d’accès (FTTH ou fibre, HFC ou câble et ADSL), par rapport à l’année dernière, la tendance se poursuit et des chiffres presque identiques sont atteints avec une augmentation de 1,4 million de lignes FTTH et une perte de 0,8 millions ADSL, ce qui signifie qu’environ 600 000 lignes ont été migrées. Par rapport à quatre dernières années, le total des lignes ADSL a baissé d’environ 3,32 millions de lignes, le HFC perd 410000 et utilisateurs avec fibre ont augmenté de 5,10 millions.

Concernant l’évolution des parts de marché atteintes au mois d’octobre par rapport aux quatre dernières années, Movistar a perdu 3,23 points de pourcentage, Orange aurait perdu 2,92 points, Vodafone a perdu 2,60 points et Euskaltel a perdu 0,10%. Faire pencher la balance serait le groupe MásMóvil, qui a augmenté de 8,86 points.

Dans Engadget Mobile | Tous les résultats mensuels de portabilité fibre et ADSL.