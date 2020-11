De Moon Studios, ils ont confirmé que la précieuse aventure aura cette résolution sur Xbox Series X.

La nouvelle génération entrera enfin dans nos vies, à partir de la semaine prochaine avec le lancement de la Xbox Series X et S. Et peu de temps après avec la PS5. Il y a plusieurs termes que nous avons entendus à plusieurs reprises ces derniers mois, tels que Ray-Tracing, 4K ou 60 FPS. Mais la technologie peut donner plus et des titres arrivent qui annoncent qu’ils sont capables de rendre à une résolution plus élevée.

Le directeur de Will of the Wisps confirme que le jeu sera capable de rendu 6KC’est le cas d’Ori and the Will of the Wisps, qui comme confirmé par Studios Moon, les développeurs de jeux, qui ont confirmé des mains de son directeur que la précieuse aventure sera capable de rendu 6K sur Xbox Series X. Il l’a confirmé lui-même Thomas Mahler, Game Director, sur Resetera Forums: “Will of the Wisps a un mode où le jeu est rendu en interne à une résolution de 6K et mis à l’échelle en 4K. Je ne pense pas qu’il y aura quelque chose de comparable en termes de qualité d’image dans longtemps. Préparez votre LG OLED! », déclare le créateur.

Pour le moment, c’est le premier jeu qui profitera de ce type de rendu, mais cela peut aussi être le début pour d’autres titres à inciter à profiter des performances de la console nouvelle génération de Microsoft, notamment dans le Titres Xbox One rétrocompatibles. N’oubliez pas qu’Ori and the Will of the Wisps est une production de Microsoft Game Studios et est également disponible en Xbox Game Pass.

Suite d’Ori and the Blind Forest, le jeu est arrivé sur Xbox One en mars dernier, obtenant un bon accueil tant auprès des critiques que du public. Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil à notre analyse d’Ori et de la Volonté des Wisps, que notre collègue Alberto Pastor a donné une note de 9,0.

