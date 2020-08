Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et cela montre que nous finissons le mois d’août et les vacances de beaucoup, car le matériel qui arrive est assez triste, à commencer par le titre que nous soulignons, Origines secrètes, aussi que d’imaginer le reste.

En tant que personne qui parie sur de nombreux numéros et finit par obtenir un prix mineur, Netflix arrive en tête de la liste de lancement de la semaine avec des origines secrètes pour l’usure pure, et c’est que parmi la douzaine de lancements exclusifs qu’il apporte, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises, comme Aggretsuko, les deux saisons de Cobra Kai qu’il a réalisées pour lui-même et quelques documentaires. Le reste, comme d’habitude, de l’embarras de quelqu’un d’autre … ou à goûter, à votre guise.

Origines secrètes C’est un film humoristique espagnol, pour passer le temps et l’oublier une fois qu’il est terminé, dont il n’est pas nécessaire d’en dire beaucoup, puisque la bande-annonce – tristement sous-titrée, et ce n’est pas la première fois que Netflix fait ces cazurradas – le dit tout: un peu de suspense, beaucoup de parodie …

Contenu plus exclusif:

Aggretsuko (T3). «Retsuko le panda roux se livre à un travail frustrant et ingrat. Pour atténuer tout ce stress accumulé, il chante du death metal au karaoké après le travail. »

Voici comment The Witcher a été créé. «Le monde de ‘The Witcher’ est également extraordinaire dans les coulisses. Le casting des acteurs, la chanson entraînante de Dandelion… C’est ainsi que la série a été créée. »

Kleptomanie (T2). « Une adolescente en deuil découvre qu’elle a quelque chose en commun avec deux camarades de classe de son nouveau lycée lorsque les trois arrivent à Thieves Anonymous. »

Cobra Kai (T1-T2). « Des décennies après leur tournoi qui a changé la vie, la rivalité entre Johnny et Daniel refait surface dans cette suite des films ‘Karate Kid’. »

Emily et son laboratoire des merveilles (T1). « Amatrice de science et présentatrice Emily Calandrelli rend les choses amusantes avec des activités époustouflantes et des expériences à la maison époustouflantes. »

Plan de rock star. «Une fille optimiste et talentueuse cache un secret: elle n’a pas de maison et vit dans un bus. Mais face à une tragédie, acceptera-t-il un coup de main? »

JE SUIS UN TUEUR: LIBÉRÉ (T1). «Dans ce« spin-off »de la série documentaire« Je suis un tueur », un condamné évite l’exécution et se réintègre dans la société 30 ans après avoir commis un meurtre. Et avoue quelque chose. »

L’histoire extraordinaire des Jeux paralympiques. « Les athlètes d’élite et les experts réfléchissent aux Jeux paralympiques et à leur impact sur la compréhension globale du handicap, de la diversité et de l’excellence. »

La revanche d’Analía (T1). « Un conseiller politique lance un plan stratégique pour mettre fin au candidat à la présidentielle colombienne qui a assassiné sa mère il y a près de 30 ans. »

Masaba Masaba (T1). «Masaba et Neena Gupta sont mère et fille dans la vraie vie. Dans cette série amusante de leurs expériences de mode et de cinéma, ils se présentent avec une touche de fiction. »

Million Dollar Beach House (T1). «Ce groupe de jeunes agents ambitieux s’arrache les dents pour conclure la vente de certaines des propriétés les plus luxueuses des Hamptons. Le drame est servi. »

Restaurateurs de la vallée de la rouille (T3). « Le collectionneur de voitures classiques Mike Hall, son ami Avery Shoaf et leur fils Connor Hall font tout ce qu’ils peuvent pour restaurer des voitures rétro et essayer de faire des bénéfices. »

Entrez dans le catalogue:

Psycho américain

Chanter!

Le blues de Beale Street

Le pont maudit

Santana

Septembres de Shiraz

Slither: La peste

Amazon Prime Video n’y va pas non plus cette semaine: il apporte une comédie et un aperçu de la deuxième saison de The Boys, qui débute la semaine prochaine; mais comme d’habitude, il l’enregistre avec beaucoup de films classiques et quelques autres choses.

Obtenez Duked! C’est une comédie britannique dont ils n’ont même pas eu la décence de sous-titrer la bande-annonce, malgré le fait que le film est doublé en espagnol, qu’il est divertissant dans sa proposition et que c’est la seule sortie originale de la semaine, mais … De quoi s’agit-il? Encore une fois, la bande-annonce dit tout et vous n’avez pas besoin de connaître l’anglais pour l’obtenir.

Contenu plus exclusif:

Prime Rewind: À l’intérieur des garçons. « Discussion sur la saison 2 de la série originale d’Amazon » The Boys « , animée par Aisha Tyler et avec les créateurs et acteurs de la série présents. »

Entrez dans le catalogue:

A neuf heures chaque nuit

Abîme de passion

Eaux sombres

Gestion de la colère (T3)

Animal de compagnie

Assaut au cinéma

Astérix le Gaulois

Astérix et Cléopâtre

Astérix et les 12 tests

Avions de chasse

Recommencer

Captifs du mal

Cinéma Trash: Le film

Rendez-vous à San Luis

Daniel Tigre (T1)

Dr W

Dredd

Duel dans la jungle

L’enquêteur juif (T1)

Le garçon de boue

Cette terre est à moi

État du site

Mouche fusée

Fugitif dans la nuit

Culpabilité (T1)

Inconcevable

Invasion de zombies

Keoma

La conspiration Balibo

L’arnaque Andorre

La stratégie du Pékinois

La frontière du crime

Lac Bodom

Contrebandiers Moonfleet

Les super mini héros (S1)

Lukas

Millennium: des hommes qui n’aimaient pas les femmes

Sur la route du bonheur

Poursuivi

Enlèvement d’enfer

Six balles … une vengeance … une prière

Printemps

Survie

La mariée russe

Stormgeddon: Apocalypse infernale

De très mauvaises choses

Homme Yasuni

zoo

On continue avec Disney +, dont le seul lancement original est comme il est également d’usage sur la plateforme, pour les plus petits de la maison. La semaine prochaine, ils libèrent Mulan, donc nous verrons comment ils font.

Phineas et Ferb, le film

Phineas et Ferb, le film est un nouveau long métrage de la célèbre série de dessins animés. En d’autres termes, un chapitre de plus dans la série, à la différence qu’il dure trois fois plus longtemps.

Nouveaux chapitres:

Projet Marvel’s Hero (T1)

Un jour à Disney (T1)

L’incroyable Dr Pol (T4)

Entrez dans le catalogue:

HBO a créé Lovecraft Territory la semaine dernière et vous feriez mieux de vous en tenir à cela, car en plus d’être très bon, il n’y a rien d’autre… Eh bien, quatre films et un nouveau documentaire original.

Contenu plus exclusif:

Le serment (T1). «Une série documentaire qui suit un groupe de personnes qui ont rejoint le groupe d’auto-amélioration NXIVM. L’organisation est assiégée et ses membres les plus importants reçoivent de nombreuses plaintes, notamment pour trafic sexuel et association de malfaiteurs. »

Nouveaux chapitres:

Je pourrais te détruire (S1)

Salle 104 (T4)

Territoire de Lovecraft (T1)

Entrez dans le catalogue:

Psycho américain

Aquaman

Jonah Hex

Steven Universe

Steven Universe (T1-T5)

Un père de famille

Apple TV +, pour sa part, maintient deux séries à l’antenne, avec une mention spéciale pour la comédie de football Ted Lasso.

Nouveaux chapitres:

Petite voix (T1)

Ted Lasso (T1)