Le film inspiré de la célèbre saga du jeu vidéo de Metal Gear Solid Il a été reporté et retardé depuis de nombreuses années, mais maintenant il semble qu’il va enfin commencer sa production officielle ou du moins ils sont des acteurs de casting lol. La date limite a révélé que l’acteur Oscar Issac sera Solid Snake dans le projet.

Le directeur de ce projet reste Jordan Vogt-Roberts (pour l’instant), qui a réalisé Kong: Skull Island. D’un autre côté, on se souvient d’Isaac pour ses rôles de Poe Dameron dans Star Wars ou encore Nathan Bateman dans Ex Machina. Il enregistre actuellement son rôle de Francis Ford Coppola dans le film Francis And The Godfather.

En début d’année, dans une interview quand on lui a demandé quel personnage de jeu vidéo il aimerait jouer dans un film, il n’a pas hésité et a répondu «Metal Gear Solid, c’est tout. Je me porte volontaire. “

Oscar Isaac dans une illustration demandée par le réalisateur

