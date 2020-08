En raison de problèmes avec le COVID-19, Love Island États-Unis La saison 2 est tournée dans un hôtel de charme à Las Vegas, Nevada. Lors de sa première saison, la version américaine de Love Island a été filmée dans une villa aux Fidji. Ce cadre a été délibérément choisi pour que la villa de l’édition américaine puisse ressembler au paysage montré dans la série britannique originale. Après tout, le spectacle britannique Love Island est tourné à Sant Llorenç des Cardassar, à Majorque. En fin de compte, ces environs sont la toile de fond parfaite pour une villa où un groupe de célibataires tombera amoureux et profitera de leur été.

Malheureusement, CBS a dû reporter plusieurs de ses émissions de téléréalité d’été, notamment Love Island USA et Big Brother. Vers juillet, le réseau a découvert comment mettre en quarantaine en toute sécurité chacun de ses candidats potentiels individuellement et pendant une période prolongée. Cela a donné à CBS la possibilité de donner le feu vert à Big Brother 22: All-Stars pour le début du mois d’août et d’aller de l’avant avec la saison 2 de Love Island USA pour la fin du mois d’août. Avec le nouvel emplacement situé à Las Vegas, le réseau a également eu plus de facilité à mettre en quarantaine le personnel de production et à conserver l’ensemble de l’opération dans un seul endroit.

En relation: Calendrier télévisé de Love Island USA: À quelle heure est-il diffusé sur CBS et quels jours?

La saison 2 de Love Island USA est actuellement en cours de tournage au Cromwell Las Vegas Hotel & Casino. Cet hôtel fait partie du groupe de propriétés Caesars Entertainment, qui possède également le Caesars Palace, le Flamingo, Paris Las Vegas, Planet Hollywood, Rio, entre autres. Le Cromwell est situé sur le Strip de Las Vegas et est décrit comme un hôtel de charme. Il dispose de 188 chambres et se trouve juste à côté du Caesars Palace, du Bellagio et de Paris Las Vegas. À bien des égards, ces hôtels serviront de décor officiel à la deuxième saison de Love Island USA.

S’il est vrai qu’un hôtel de Las Vegas ne correspond pas exactement au titre de l’émission Love Island, c’est le mieux que l’équipe de production puisse faire dans les circonstances du COVID-19. Heureusement, les fans bénéficient d’une deuxième saison qui, à bien des égards, ne sera pas affectée par la pandémie … tout en maintenant les insulaires et le personnel de production aussi sûrs que possible. En fin de compte, les fans recevront une distraction quotidienne accueillante sur leurs écrans et le réseau pourra toujours avancer avec une émission dans laquelle il a investi beaucoup d’argent.

La saison 2 de Love Island USA ne fait que commencer, mais Las Vegas semble déjà être un nouvel endroit prometteur pour ce nouveau groupe d’insulaires américains à tomber amoureux. Espérons que l’émission aura des cotes d’écoute plus fortes qu’au cours de sa première année et que les fans recevront l’édition américaine de Love Island qu’ils ont toujours voulue.

Plus: Tout ce qu’il faut savoir sur l’hôte de Love Island USA Arielle Vandenberg

Love Island États-Unis diffusé tous les soirs à 21 h HNE sur CBS.

Sources: Le Cromwell