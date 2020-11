Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Demain sera la première de la Xbox Series X et de la Xbox Series S à travers le monde et la communauté mexicaine veut la célébrer. C’est pourquoi ce soir il y aura un événement spécial Xbox Mexico et ici nous vous disons où, comment et quand le regarder.

L’événement Xbox Mexico pour célébrer le lancement de la Xbox Series X | S aura lieu aujourd’hui, lundi 9 novembre, à 19h00, heure de Mexico. Cela signifie que nous ne sommes qu’à quelques heures de profiter des surprises que la division mexicaine de l’entreprise nous a préparées.

Mais d’où pouvez-vous le suivre? Comme vous le savez, il s’agit d’un événement en ligne, vous pouvez donc le voir à partir de différentes plateformes numériques. Nous vous laissons les liens ci-dessous

À quoi s’attendre de l’événement Xbox Mexico?

Maintenant, la question est de savoir à quoi devez-vous vous attendre de l’événement Xbox Mexico? Nous pouvons le résumer en ce que ce sera un événement dont la communauté voudra être consciente.

Ce qui se passe, c’est que Xbox Mexico a promis qu’il y aurait des dynamiques, des cadeaux, des annonces et plus de surprises. Vous devez également vous attendre à voir des invités spéciaux.

L’événement de célébration Xbox Mexico devrait durer 2,5 heures. Si vous ne pouvez pas le voir, nous vous rappelons que chez LEVEL UP nous vous informerons si une annonce importante est faite.

