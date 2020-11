Le jour est venu: Apple met aujourd’hui en réserve son dernier iPhone de 2020, vendredi 6 novembre, les deux qui restaient après la vente de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro. Voulez-vous le plus petit mobile ou êtes-vous passionné par l’acquisition du plus puissant de tous? Restez vigilant car A 14h00 en Espagne, la réservation de l’iPhone 12 Mini et de l’iPhone 12 Pro Max commence.

On ne peut pas dire qu’Apple n’offre pas d’options puisque ce 2020 n’a apporté rien de moins que cinq iPhones au catalogue mobile de la marque. L’iPhone SE est le moins cher de tous, puis il y a les quatre iPhone 12 qui sont arrivés à la mi-octobre. Cette année est atypique à tous points de vue, également dans la distribution des nouveaux smartphones: après un premier lot pour les premiers modèles maintenant c’est au tour du deuxième lot. La période de réservation est sur le point de commencer.

Stock du plus petit et du plus puissant iPhone 12

Les rumeurs finissent par être vraies même si elles ont rompu avec la stratégie habituelle d’Apple: rien de plus et rien de moins que quatre iPhone 12, 2020 a réservé cinq modèles d’iPhone au total (à part l’iPhone 11, qui est l’un des meilleurs achats aujourd’hui pour quelqu’un qui veut un smartphone de la pomme). Pour le moment, tous ne sont pas disponibles puisque deux de ces cinq Ils ne seront mis en vente que le 13 novembre. Et ce n’est que s’ils sont réservés à partir d’aujourd’hui qu’ils seront garantis le jour du lancement.

L’iPhone 12 Mini est, comme son nom l’indique déjà, le modèle le plus compact des quatre disponibles. Apple a décidé de réduire les dimensions de l’ensemble du téléphone en réduisant également l’écran: le mobile lance un panneau OLED de 5,4 pouces (avec l’encoche, obligatoire en raison de Face ID). L’iPhone 12 Mini maintient l’A14 Bionic, propose deux caméras arrière, MagSafe pour une charge sans fil rapide, IP68 et, d’une manière générale, il ne s’éloigne pas trop de ses frères et sœurs au-delà des plus petites dimensions.

Les iPhone 12 Pro Max sont déjà de grands mots, à tous points de vue. Plus grand, avec un écran de 6,7 pouces (également avec encoche), triple caméra arrière avec des spécifications photographiques exclusives dans la gamme, batterie plus grosse, recharge sans fil MagSafe, IP68 … Et 5G, bien sûr: tous les iPhone 12 offrent l’accès à cette connectivité, également l’iPhone 12 Mini.

Les deux modèles peuvent être réservés à partir d’aujourd’hui, vendredi 6 novembre, sur l’Apple Store en ligne (iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max): le magasin est actuellement en maintenance en attendant le moment venu enfin. Le coup d’envoi sera donné à 14h00 en Espagne: à partir de ce moment, tout le monde pourra accéder à la réservation des deux iPhone 12 restants. Sûrement d’autres magasins proposent également la réservation, nous mettrons à jour les liens d’achat dès qu’ils seront publiés.

Les prix de l’iPhone 12 Mini et de l’iPhone 12 Pro Max ils sont tels que:

iPhone 12 Mini 64 Go: 809 euros.

iPhone 12 Mini 128 Go: 859 euros.

iPhone 12 Mini 256 Go: 979 euros.

iPhone 12 Pro Max 128 Go: 1 259 euros.

iPhone 12 Pro Max 256 Go: 1 379 euros.

iPhone 12 Pro Max 512 Go: 1 609 euros.

