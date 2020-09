Les précommandes Xbox Series X vont se vendre rapidement au Royaume-Uni. C’est si ce que nous avons vu en Australie ce matin est quelque chose à faire, où certains détaillants se sont vendus presque instantanément – sans parler de ce qui s’est passé la semaine dernière, lors de l’autre lancement massif de console de l’année.

Donc, avec une demande extrêmement élevée, quel est le meilleur moyen de sécuriser votre précommande Xbox Series X (ou pré-commande Xbox Series S, d’ailleurs) maintenant qu’elles sont en ligne? C’est là que nous pouvons vous aider.

Nous scrutons continuellement les détaillants britanniques: nous vous dirons à qui nous pensons que vous devriez vous adresser en premier pour précommander votre nouvelle Xbox; et nous enregistrerons qui est en rupture de stock, en direct, ici sur cette page. De cette façon, vous pouvez augmenter vos chances de battre la foule et de précommander avec succès votre console Xbox Series X dès aujourd’hui.

Précommandes Xbox Series X: les détaillants britanniques doivent essayer en premier

Xbox Series X / Xbox Series S: 249 £ / 449 £ sur Amazon

Amazon aura probablement l’une des plus grandes offres de précommandes Xbox Series X et S de première vague sur les livres. Cela en ferait votre meilleur moyen de récupérer une expédition rapide – gardez simplement à l’esprit que tout le monde pensera la même chose, vous devrez donc être rapide.

Xbox Series X / Xbox Series S: 249 £ / 449 £ chez Microsoft

Microsoft propose cette semaine des précommandes directes sur la Xbox Series X depuis son propre magasin au Royaume-Uni. Soyez l’un des premiers à récupérer votre nouvelle console auprès de Microsoft directement à 8h BST – mais nous nous attendons à ce que Microsoft se vende rapidement (c’est ce qui s’est passé en Australie ce matin) alors encore une fois, soyez rapide.

Xbox Series X / Xbox Series S: 249 £ / 449 £ chez Currys PC World

Currys PC World est susceptible d’avoir une bonne réserve de consoles au début de la journée, il vaut donc la peine de faire de ce détaillant l’un de vos premiers points de vente. Si le stock semble épuisé, nous vous conseillons de rafraîchir la page car elle pourrait revenir à nouveau – nous l’avons souvent vu avec la PS5 la semaine dernière.

Xbox Series X / Xbox Series S: 249 £ / 449 £ à John lewis

John Lewis n’est peut-être pas votre première pensée pour les précommandes Xbox, mais il offre une garantie gratuite de deux ans sur ses composants électroniques, et nous nous attendons à ce que cela inclue également la Xbox de nouvelle génération. Aucun autre détaillant ne peut égaler cela pour le moment, cela vaut donc la peine d’être considéré.

Xbox Series X / Xbox Series S: £ 249 / £ 449 à Very

Si vous vous dirigez vers Very, vous voudrez être l’un des premiers là-bas. Nous avons vu le stock s’épuiser rapidement pour la PS5, et même si nous ne savons pas combien de consoles Very a dans le sac, nous ne tiendrons pas trop longtemps avant d’essayer de pré-commander la vôtre …

Xbox Series X / Xbox Series S: 249 £ / 449 £ à AO

AO propose également des précommandes Xbox Series X cette semaine. Encore une fois, nous ne savons pas encore combien de stock le détaillant a, mais si vous n’avez pas eu de chance avec votre précommande jusqu’à présent, AO vaut vraiment le coup.

Xbox Series X / Xbox Series S: 249 £ / 449 £ chez AO

Le jeu est bien connu pour ses offres de jeux vidéo et un bon pari pour pré-commander votre Xbox Series X. Le détaillant n'a pas eu la tâche facile récemment, mais il est susceptible d'avoir un approvisionnement décent compte tenu de sa concentration laser sur les jeux. des produits.