Le Razor Crest vole à nouveau et Mando continuera son voyage à travers la galaxie avec son jeune élève comme passager. La deuxième saison de The Mandalorian est à peine dans deux jours et les attentes des fans sont élevées sur l’intrigue, ce que vous pouvez attendre des personnages qui feront partie des nouveaux épisodes et où cela nous mènera cette fois, le Le voyage de Mando à la recherche de l’espèce El Niño.

Mais alors que tout ce qui précède se produit, la grande majorité des adeptes de la franchise se sont demandé ce qui se passait au-delà des limites du navire et de la situation de ses occupants. En particulier, avec les personnages qui font partie du canon d’origine et que dans l’intrigue de la série Live action a laissé une distance.

Selon la chronologie de The Mandalorian, ce que nous voyons à l’écran se produit quelques années après le retour du Jedi, donc sans aucun doute la plupart du canon principal est actif ou en pratique. un rôle prépondérant dans une politique interplanétaire compliquée. Et bien que le voyage de Mando ne l’ait encore conduit à rencontrer personne de la trilogie originale, tout semble indiquer que cela pourrait arriver bientôt. Surtout après l’annonce ambiguë de Favreau selon laquelle il pourrait probablement y avoir des visages familiers de l’univers Star Wars dans les saisons à venir.

Faisons donc une analyse de l’endroit où se trouvent nos personnages préférés et de la probabilité qu’ils croisent tôt ou tard le chemin du Mandalorien.

(Rappelez-vous que ce résumé est basé sur ce qui est raconté dans les films et non sur le vaste canon littéraire de la saga)

Luke Skywalker

Guerres des étoiles

Alors que Mando remplit la mission d’apporter à son client le précieux butin que ce dernier lui a confié de rechercher – et en attendant de décider qu’il ne le ferait pas -, le héros de la grande chute de l’Empire sera sûrement en train d’essayer d’en apprendre beaucoup plus sur l’ordre Jedi et sans aucun doute leurs pouvoirs.

Comme l’indique l’intrigue de la trilogie la plus récente, Luke a passé les années à suivre son implication héroïque dans la rébellion, traquant les derniers mouvements de l’empereur, qui comprenait une mission à Pillio à la recherche d’artefacts Sith.

C’est là qu’il trouve la boussole qu’il a en sa possession dans Star Wars: The Last Jedi. Si vous vous souvenez, Luke a également essayé d’entraîner Leia à utiliser la Force quelques années avant Le Mandalorien, en vain, alors Luke s’est concentré à nouveau sur la reconstruction de l’Ordre Jedi.

Cela a conduit Luke à disparaître du centre de pouvoir de la galaxie, alors qu’il voyageait vers plusieurs planètes, y compris le monde natal des Sith de Moraband. Ces aventures l’ont amené à rencontrer Lor San Tekka et à en apprendre davantage sur les maîtres Jedi qui ont formé son père.

Il a également rassemblé de nombreux livres que Rey découvre dans Star Wars: The Rise of Skywalker et que Luke a gardés pendant ce temps. Peu de temps après et pendant que nous supposons que Mando commence son voyage à la recherche d’informations sur l’enfant, Luke commence à former une nouvelle génération de Jedi. Se pourrait-il que cette confluence d’intentions les fasse coïncider tôt ou tard?

Leia organa

Alors que Mando pose des questions spécifiques sur l’origine du petit bébé dont elle a la charge, Leia Organa est devenue mère et s’est occupée du petit Ben Solo.

Il est probable qu’au moment où l’intrigue de The Mandalorian aura lieu, le petit sera la priorité de la princesse et du futur général qui met fin à ses tentatives de formation en tant que Jedi pour consacrer son attention aux événements mystérieux qui se produisent autour de son fils.

Si vous vous souvenez, Leia avait une vision de Ben dans laquelle son fils mourrait s’il continuait sur la voie de devenir un Jedi. Cette décision a été prise même après avoir construit son propre sabre laser et s’entraîné avec Luke.

Les devoirs de Leia en tant que mère sont sa priorité pendant les années où Mando a récupéré l’enfant et sûrement celles qui ont suivi.

Cependant, Leia n’est pas loin du monde politique lié à la galaxie et à l’instauration d’un nouvel ordre basé sur une République démocratique, très similaire à celle qui existait lorsqu’elle a grandi et est devenue un élément essentiel de la résistance. L’adulte Leia est nommé sénateur pour le secteur Alderaan de la galaxie, mais selon la chronologie de l’émission, cela ne se produira que peu de temps après les premiers événements de The Mandalorian.

Han Solo

Pendant les années des événements de The Mandalorian, Han a dû revenir à ses racines de contrebandier et aussi d’aventurier spécial. Selon le canon du film, il a passé des années fructueuses et sans doute heureuses en compagnie de Leia et Ben, mais apparemment son besoin d’aventure était bien plus fort que la vie domestique. Il n’y a pas beaucoup de données sur les allées et venues de Han pendant les années où Mando a parcouru la galaxie à la recherche d’informations.

Ce qui est clair, c’est qu’à certaines occasions – tôt ou tard – il perd le Millennium Falcon au profit de Gannis Duccain, dans ce qui semble être un événement d’une importance considérable dans la vie du personnage. Aurons-nous des détails à ce sujet dans la série?

Lando Calrissian

Lucasfilm

Alors que Mando désobéit au client, fait face à ce qui est sans aucun doute une évasion écrasée à travers la galaxie et tente d’échapper aux membres toujours puissants de l’Empire, le bien-aimé Lando Calrissian passe son temps à servir la Nouvelle République, alors il prend le relais. des positions politiques qui l’éloignent de son ambiguïté bien connue.

Au cours de la chronologie mandalorienne, Lando a travaillé avec Iden Versio et Del Meeko pour empêcher les opérations liées à la possible récupération du pouvoir de l’Empire.

Il a également joué un rôle dans la libération de Cloud City et a une prime sur sa tête pour le rôle qu’il a joué dans l’explosion de la deuxième étoile de la mort. Suivant la chronologie officielle de Star Wars, dans 7 ABY Lando s’est lancé dans une mission avec Han et Chewbacca pour sauver Cloud City en rendant un transmetteur Phylanx Redux volé par Solo et Sana Starros il y a plusieurs années.

Le nouveau Lando, bien plus fidèle, croise-t-il le Mandalorien?

Chewbacca

Selon le canon, Chewbacca bien-aimé est retourné dans son Kashyyyk natal pour débarrasser la planète de ce qui restait de l’Empire.

Pour remporter cette victoire, Chewbacca a travaillé avec Han et plusieurs autres mercenaires, lui permettant de libérer sa famille des griffes des derniers récalcitrants du pouvoir totalitaire.

Alors, Chewbacca a décidé de rester sur Kashyyyk pour une bonne saison, qu’il a seulement interrompue pour rejoindre Han et redevenir des contrebandiers.

Boba Fett?

Ah, on le sait déjà: on attend tous que la deuxième saison de The Mandalorian soit confirmée dans le Une rumeur répandue selon laquelle le premier mandalorien à l’écran n’est jamais mort lors des événements de Star Wars: Return of the Jedi.

Il y a déjà eu des indices dans le canon de Star Wars que Boba Fett a réussi à survivre à sa chute dans le sarlacc qui vit dans la grande fosse de Carkoon. On ne sait toujours pas ce que Boba a fait au cours des cinq années qui ont suivi son expérience de mort imminente, mais il semble que dans la deuxième saison de The Mandalorian, nous le découvrirons.

