Avant la téléphonie mobile, Internet et la technologie moderne prédominaient, le nombre de numéros dont nous devions nous souvenir était infiniment moindre. Dans certains cas, il suffit de la plaque d’immatriculation de la voiture, le code de la carte à la caisse et le numéro de la ligne fixe du domicile, à seulement 6 chiffres.

Puis vinrent les préfixes, la guerre des opérateurs, le règlement de la téléphonie mobile qui nous obligeait à retenir un deuxième numéro de téléphone et un code PIN -Il n’y avait personne qui pouvait aussi mémoriser le Code PUK-, en plus du code PIN des différentes cartes, les mots de passe des Amazon, eBay, Facebook, Twitter, Instagram, PlayStation Network, Xbox Live, Google Play, App Store, Windows, comptes de messagerie…

Comment trouver votre propre numéro de téléphone sur votre mobile

Actuellement, la quantité de choses dont la vie moderne nous oblige à nous souvenir est tellement grande qu’il est effrayant de penser à ce que nous aurions à faire si notre mobile, ordinateur portable, tablette ne pouvait pas le faire à notre place. Mais même ainsi, à l’occasion, nous avons tous traversé la situation de ne pas se souvenir des 9 chiffres qui composent notre numéro de mobile.

comment pouvons nous résoudre ceci? Eh bien, apprenez quelques astuces et moyens simples de trouver le numéro qui se trouve toujours quelque part sur notre smartphone bien-aimé.

Si vous avez un iPhone

La façon de trouver votre numéro sur l’iOS d’un iPhone est très simple. En fait, cela peut être fait de deux manières différentes:

Méthode 1

Ouvrez le App téléphone dans le menu principal Cliquez sur le Contacts, situé juste en bas de l’écran Lorsque vous l’ouvrez, votre numéro apparaît à droite le premier.

Méthode 2

Ouvre Réglages sur iPhone Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’option TéléphoneLorsque vous l’ouvrez, vous verrez le numéro au début du tout dans Mon numéro

Si vous avez un Android

Le système d’exploitation le plus répandu au monde en termes de téléphones, en raison de la grande variété de marques qui l’utilisent, n’ont pas tous la même méthode pour le localiser. Vous pouvez généralement recherchez le numéro dans l’application Contacts, à l’intérieur de la liste en haut et avec le nom ‘Je me’ selon la langue dans laquelle nous avons le terminal. La deuxième méthode est plus universelle:

Cherchez le Paramètres de l’application et ouvrez-le Faites défiler jusqu’à l’option A propos de l’appareilEntrer le Option de statut, qui affiche des informations sur la carte SIM, l’IMEI et l’adresse IP, entre autres. Vous devriez voir votre numéro ici, s’il n’apparaît pas, cliquez sur l’option État de la carte SIM, et à la fin de tout ce que tu verras Mon numéro de téléphone.