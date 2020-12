Si vous recherchez les meilleures alternatives pour télécharger des sous-titres de films et de séries, nous vous montrerons les pages Web les plus populaires du moment.

Pour en voir un film ou série C’est toujours une raison d’union entre famille ou entre amis, et en profiter autant que possible dépend, dans une large mesure, du confort de tous les téléspectateurs.

Mais que se passe-t-il lorsque le film ou la série choisi a un langue différente de tout le monde et il ne vient pas avec des sous-titres espagnols? Vous devez alors les télécharger via les nombreux programmes qui se trouvent sur Internet.

Si vous ne savez pas quelles sont les options les plus idéales, dans cet article, nous allons vous montrer les 6 meilleurs sites Web pour télécharger des sous-titres de films et de séries.

Lorsque vous aurez fini de le lire, vous verrez que la langue du contenu audiovisuel que vous avez choisi de passer une autre période ne sera pas un problème, car il y aura toujours une option pour l’adapter à vos goûts.

Comment télécharger des sous-titres: les meilleures pages

Si tu fais partie de ceux qui n’aiment pas doublage de séries ou de films et, par conséquent, vous préférez lire les sous-titres, vous devez connaître les pages Web spécialement conçues pour vous y aider.

Sur le web, vous trouverez de nombreuses options, mais lesquelles sont les plus fidèles au contenu et les plus faciles à installer? la réponse n’est pas simple, mais nous pouvons vous donner un peu liste d’alternatives ce que nous aimons le plus:

Mais, en plus de les nommer, nous voulons que vous les connaissiez en profondeur. Commençons donc par chacun d’eux.

OuvrirSous-titres

OuvrirSous-titres est l’une des meilleures options pour télécharger les sous-titres en ligne non seulement en raison de leur qualité, mais aussi en raison de la rapidité avec laquelle ils sont disponibles. En d’autres termes, peu de temps après la première d’un film ou d’une série, vous pourrez profiter de la traduction.

Mieux encore, votre l’interface est intuitive et convivialeil ne vous faudra donc pas longtemps pour trouver les sous-titres dont vous avez besoin.

TVsous-titres

Mais si ce que tu cherches est sous-titres pour séries télévisées, TVsous-titres C’est l’une des meilleures alternatives que nous pouvons vous proposer. Dans ce site Web, vous trouverez de nombreuses traductions des programmes les plus connus (et aussi ceux qui ne sont pas si connus) avec une simple recherche.

De plus, vous pouvez également partager vos sous-titres avec d’autres utilisateurs. Bien sûr, rappelez-vous que vous ne pouvez le faire que s’il s’agit de traductions de séries ou de programmes télévisés.

Films sous-titres

Maintenant bien, TVsous-titres Il a également un site Web jumeau pour ceux qui recherchent des traductions mais pour des films: Films sous-titres.

L’un des avantages les plus remarquables de ce portail est qu’il permet note de l’utilisateur, ce qui signifie que les nouveaux visiteurs du Web peuvent choisir meilleur sous-titre selon vos notes.

Subdivx

Sans aucun doute, avoir une communauté d’utilisateurs qui participent activement à une page est l’un des meilleurs avantages d’un site Web. Subdivx l’a, et c’est pourquoi nous avons décidé de l’inclure dans notre liste.

Cependant, il faut savoir que, bien que son interface puisse être un peu déroutante à première vue, les sous-titres que vous y trouverez sont d’excellente qualité.

Addic7ted

Addic7ted est une autre des pages à ne pas manquer si vous voulez avoir des sous-titres de qualité, surtout si vous les recherchez en anglais. En fait, ce portail est l’un des plus recommandés si vous voulez élargissez vos connaissances dans cette langue.

Comme pour OpenSubtitles, dans Addic7ted vous pouvez trouver le traductions de films ou de séries presque immédiatement après sa création, alors n’hésitez pas à visiter ce site Web si vous souhaitez profiter du nouveau contenu.

EasySubtitles

Comme son nom l’indique, trouver et télécharger des sous-titres dans EasySubtitles est extrêmement facile. Tout ce que tu dois faire est faites glisser le film ou la série dans la boîte recherche sur le site Web.

Lorsque le fichier est à l’intérieur de la page, EasySubtitles la recherche démarre et renvoie les résultats correspondant au titre de la vidéo. Après cela, il vous suffit de télécharger le fichier de sous-titres et c’est tout!

Quels types de sous-titres existe-t-il?

En plus de recommander le meilleurs sites Web pour télécharger des sous-titres de films et de séries, nous voulons vous parler des types de formats que ces outils ont.

Nous les laissons ci-dessous:

MicroDVD (.sub): provient d’un lecteur du même nom conçu par Tiamat Software pour inclure des sous-titres sur DVD.SubRip (.srt): son logiciel open source permet d’extraire le sous-titre et de le synchroniser avec la vidéo.Sous-station Alpha (.ssa): Ce format est l’un des plus avancés et offre plus d’options que celles mentionnées ci-dessus.

Comment mettre des sous-titres dans VLC et d’autres programmes

Maintenant, pour finir nous vous laissons un petit tutoriel afin que vous puissiez inclure le sous-titres en VLC et d’autres programmes. La procédure est très simple et nous vous invitons à y jeter un œil.

Faire le changement de nom

Peu importe le format dans lequel vous avez téléchargé les sous-titres, pour l’ajouter à la vidéo, vous devez changer le nom en cliquant avec le bouton droit sur le fichier.

Vous devez vous assurer que le nom du sous-titre être identique à la vidéo, car cela suffira pour qu’ils soient dans le même dossier et, par conséquent, les deux démarrent en même temps.

Ajoutez-les plus tard après avoir ouvert la vidéo

Si la première option ne fonctionne pas, vous pouvez ajouter les sous-titres après avoir ouvert la vidéo dans le lecteur multimédia VLC.

Lorsque la lecture commence, il vous suffit d’appuyer sur l’option “Sous-titre” qui est situé en haut du programme.

Dès que vous le faites, une petite fenêtre s’ouvrira avec plusieurs alternatives, où vous sélectionnerez celle pour “Ajouter un fichier de sous-titres”.

Cette même option vous mènera aux dossiers d’équipe, et à ce moment-là, vous devez choisir celui qui contient les traductions dont vous avez besoin. Sélectionnez maintenant le fichier et il sera inclus dans la vidéo.

Choisissez la langue

Dans le cas où les sous-titres que vous avez téléchargés avoir plus d’une langue, vous devrez faire une étape supplémentaire. Encore une fois, lorsque vous êtes dans la fenêtre de lecture VLC, vous devez aller à l’option “Sous-titre”.

Lorsque toutes les alternatives sont ouvertes, vous devez appuyer sur le bouton Bouton Pistes, et lorsque toutes les langues sont affichées, vous n’aurez qu’à choisir celle dont vous aurez besoin pour votre film ou votre série.

Sans aucun doute, pages Web pour télécharger des sous-titres pour les films et séries sont l’un des meilleurs outils fournis par Internet. Choisissez celle qui vous plaît le plus parmi toutes les options que nous vous présentons, et passez un agréable moment en famille ou entre amis!