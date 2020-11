Changer les sonneries de votre téléphone est facile, mais il n’y a pas qu’un seul moyen. Avec les mélodies apportées par le téléphone, en télécharger de nouvelles, éditer un fichier musical que vous possédez déjà ou personnaliser le son avec celui que vous avez téléchargé: nous vous montrons comment personnaliser les sons de votre Android et à partir duquel vous pouvez télécharger les meilleurs.

Les sonneries et les sons de notification peuvent être quelque peu inutilisés en raison d’un Une bonne partie des propriétaires d’un smartphone le mettent en vibration ou profitez de votre smartwatch / bracelet d’activité pour recevoir des alertes sur votre poignet, mais il y aura toujours ceux qui préfèrent écouter tout ce que votre mobile a à dire. Puisque littéralement n’importe quel son peut être mis sur le téléphone, pourquoi ne pas le personnaliser pour le rendre différent du reste? Eh bien, c’est ce que nous allons faire aujourd’hui: préparez-vous à changer les sonneries.

La meilleure application pour trouver des sonneries

Pour changer la sonnerie ou la notification de n’importe quel smartphone il faut avoir le son dans un format compatible, il vaut mieux opter pour le MP3. De plus, chaque téléphone est déjà livré en standard avec quelques mélodies, c’est donc une bonne idée de commencer par examiner les options sonores dans les paramètres. Si aucun d’entre eux ne vous convainc, appuyez sur Télécharger de nouveaux sons.

Vous pouvez placer n’importe quelle mélodie, que ce soit une chanson ou un autre son. Pour les trouver, il est préférable d’utiliser des applications qui incluent une énorme bibliothèque d’audios. Oui il n’y a pas de meilleure option que Zedge, une application mythique qui est sur Android presque depuis sa création (depuis avant 2010). L’application comprend un grand nombre de sonneries et de notifications: recherchez simplement celle que vous souhaitez et vous trouverez probablement plusieurs options à télécharger. Zedge est une application gratuite qui a des publicités et des autorisations supplémentaires (également un service Premium pas très utile pour les tonalités), mais est suffisamment sûr, également recommandé.

Zedge

Pour télécharger des sonneries sur votre téléphone à l’aide de l’application Zedge, vous devez d’abord l’installer. Ensuite:

Accédez à la section «Sonneries» et parcourez les recommandations. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez et que vous avez une mélodie en tête, cliquez sur la loupe (en haut à droite) et écrivez les termes que vous voulez. Saisissez les résultats qui correspondent à vos besoins. Dans ce cas, «Sonneries». Vous pouvez également sélectionner «Notifications» pour modifier le son des alertes. Cliquez sur l’icône «play» pour jouer le son souhaité. Si cela correspond à ce que vous cherchiez, cliquez sur la carte de cette mélodie pour ouvrir les options. Cliquez sur l’icône ‘Set’ et sélectionnez ce que vous voulez: o ‘Mettre sonnerie‘pour attribuer la mélodie à tous les appels entrants ou’Définir la sonnerie du contact‘si vous souhaitez que la mélodie ne change que lorsqu’une personne spécifique appelle.

Vous n’avez besoin de rien d’autre pour changer les sonneries et les tonalités de notification de votre mobile: avec Zedge, vous avez la meilleure sélection avec une personnalisation vraiment facile. Qu’est-ce qui ne vous convainc pas? Regardons d’autres façons de personnaliser les tons.

Coupez une chanson pour la définir comme sonnerie

Imaginez que vous avez téléchargé une chanson sur votre téléphone et que vous souhaitez la définir comme sonnerie. Le plus simple est de choisir cette chanson dans les paramètres du téléphone, mais étant beaucoup plus longue que la durée des sonneries vous ne pourrez pas entendre les parties qui identifient la chanson. Il est donc préférable de le couper pour ajuster le début de la tonalité là où vous êtes intéressé.

Pour éditer les chansons de votre bibliothèque (elles doivent être au format MP3 ou similaire, les téléchargements depuis Spotify ou d’autres applications de streaming n’en valent pas la peine) nous utiliserons une application. Pour la tâche que nous avons choisie Audio Cutter et Ringtone Maker. C’est simple, pratique et malgré les publicités, il n’offre pas d’achats intégrés ni d’autorisations excessives.

Coupeur audio et création de sonnerie

Une fois que vous avez installé l’application, procédez comme suit:

Ouvrez Audio Cutter et Ringtone Maker et choisissez ‘Sélectionnez les fichiers audio». Donnez-lui la permission d’accéder au stockage et de trouver la chanson que vous souhaitez modifier.

L’application aura ouvert l’audio montrant la représentation graphique du son. Vous devez maintenant déplacer la zone sélectionnée vers le morceau de la chanson que vous souhaitez. Et vous pouvez ajuster sa longueur avec le sélecteur d’argent sur la droite. Cliquez sur l’icône ‘play’ jusqu’à ce que vous vous assuriez que la sélection est celle que vous recherchez pour votre sonnerie. Ajustez l’étendue et le début pour cela. Cliquez sur l’icône d’enregistrement inférieure et choisissez la qualité audio et le nom du fichier. Le MP3 et 64 Kbps est largement suffisant: la qualité d’une sonnerie n’a pas besoin d’être très élevée.

Cliquez sur «Bon» et vous aurez l’audio enregistré sur le mobile. L’application enregistre les résultats dans le dossier «Musique», dans son propre répertoire.

Avec Audio Cutter et Ringtone Maker, vous pouvez éditer n’importe quelle chanson, musique et même les enregistrements que vous avez réalisés avec votre mobile. Une fois le fichier audio créé, vous n’aurez plus qu’à l’ajuster comme tonalité.

Comment changer la sonnerie de votre mobile

Que vous ayez créé votre propre fichier audio ou que vous vous l’envoyiez (ou que vous l’aviez téléchargé ailleurs), vous devrez définissez-le manuellement comme sonnerie ou sonnerie de notification, à la fois pour toutes les notifications téléphoniques et pour le contact. Avec l’application Audio Cutter et Ringtone Maker, vous pouvez le personnaliser avec ses options, mais voyons comment cela se fait sans aucune application, uniquement avec ce que votre téléphone est livré en standard.

Ouvrez vos paramètres Android et recherchez la section sons et vibrations. Chaque marque le nomme différemment. Entrez les options de sonnerie, vous verrez que votre mobile a un grand choix de mélodies. Pour en ajouter un nouveau, cliquez sur le «+», sur «Mes sons» ou toute autre option similaire: un explorateur de fichiers devrait apparaître. Allez dans le dossier où vous avez téléchargé le son (de préférence en MP3) et sélectionnez-le: vous aurez changé la sonnerie. Et vous pouvez faire de même avec les notifications. Au cas où tu veux changer la sonnerie d’un seul contact Vous devrez ouvrir l’application ‘Contacts’ sur votre mobile, modifier les informations de la personne que vous voulez et choisir la mélodie que vous voulez à partir de là.