Le lancement du premier Mac avec Apple Silicon C’est juste au coin de la rue. Apple devrait présenter les premiers produits avec ce nouveau processeur à partir de 10h00 (PST), ce qui équivaut à 19h00 en Espagne et à 12h00 à Mexico.

En raison des restrictions actuelles dans le monde, l’événement de présentation du premier Mac avec Apple Silicon ne se fera pas en face à face, comme les années précédentes. La cérémonie sera entièrement en ligne et pourra être suivie à la fois sur le site Apple et sur sa chaîne YouTube (dont vous trouverez le lien ci-dessous).

Où voir la présentation du Mac avec Apple Silicon: suivez-la en direct sur YouTube

Un tournant

La possibilité de le lancement d’un Mac avec ARM avait survolé le siège d’Apple pendant des années. L’évolution incessante de ses puces basées sur cette architecture et les problèmes d’Intel avec ses propres microprocesseurs, entre autres, ont rendu cette décision très logique pour la société de Cupertino.

La première étape a eu lieu à la WWDC 2020, où la marque a annoncé que le premier Mac avec Apple Silicon (basé sur l’architecture ARM) serait une réalité dans les derniers mois de l’année. Et, comment pourrait-il en être autrement, il a également annoncé divers outils et programmes pour les développeurs lors dudit événement – afin qu’ils puissent préparer toutes leurs applications pour l’arrivée de la nouvelle architecture.

Le lancement du premier Mac avec Apple Silicon sera un tournant pour les ordinateurs Apple. Le changement d’architecture n’ouvre pas seulement la porte à des ordinateurs plus puissants, plus efficaces et plus minces. Cela permettra également une plus grande convergence entre iOS, iPadOS et macOS, les trois principales plates-formes de l’entreprise. En fait, les Mac dotés d’Apple Silicon pourront exécuter des applications conçues à l’origine pour l’iPhone.

Les rumeurs indiquent qu’Apple pourrait présenter jusqu’à trois ordinateurs différents: un MacBook Air, un MacBook Pro 13 pouces et un MacBook Pro 16 pouces. Tous auraient les nouveaux processeurs Apple Silicon.

Pour connaître tous les détails sur cette nouvelle étape du Mac avec Apple Silicon, il faudra attendre 10h00 (PST), ce qui équivaut à 19h00 en Espagne et 12h00 au Mexique.

