Les clins d’œil entre les films sont assez courants et constituent une excellente forme de compliment entre créateurs et cette fois nous avons trouvé une coïncidence hilarante entre deux séries qui semblent n’avoir rien à voir, ainsi que des personnages totalement opposés. Et c’est que récemment, nous avons vu que Boros de One Punch-Man ressemble à un personnage de Among Us, cependant, la question est, est un méchant de Un coup de poing pourrait avoir quelque chose en commun avec Goku?

Dans une intrigue de héros, les similitudes dans la bataille des séries de différentes franchises peuvent être nombreuses, à l’heure actuelle, l’anime et le manga de combat sont assez développés et de nombreuses histoires et options ont été explorées, cependant, lorsqu’il y a des similitudes entre les personnages qui ils sont aussi antagonistes dans une série, cela devient une idée totalement intéressante et c’est ce que nous voyons dans Lord Boro de One Punch-Man en contraste avec Goku de Dragon Ball. Des similitudes comme un clin d’oeil? Coïncidence? Ou une petite parodie de Goku?

Lord Boros est-il vraiment l’être le plus fort?

Bore est un personnage dont la motivation principale est d’être le plus fort et défie constamment des adversaires de plus en plus grands en faveur de son ego, et cela se reflète dans son processus constant d’évolution, où il transforme et fait pousser les cheveux, la principale coïncidence avec Dragon Ball, où les personnages se transforment en Saiyayin, augmentent leurs pouvoirs et font pousser les cheveux. Vous êtes-vous déjà demandé si Goku de Dragon Ball pouvait vaincre Lord Boros de One Punch Man?

En attendant, même si nous pourrions comparer à Seigneur Boro avec n’importe quel caractère de Dragon Ball, lorsque nous comparons et connaissons l’histoire de GokuOn se rend compte que sa motivation depuis le début est de se battre et de devenir le plus fort, presque juste parce que. Et bien que des intrigues impliquant femme, enfants et amis soient ajoutées à l’histoire, la motivation principale est de s’entraîner pour être plus fort et battre de grands combattants.

Ce qui fait sans aucun doute Lord Boro de One Punch-Man, est créé comme personnage et comme dessin dans tout Goku représente peut-être sous la forme d’un clin d’œil et parodie en même temps l’un des anime les plus célèbres de l’histoire. Dragon Ball Et vous, avez-vous remarqué cette similitude?

