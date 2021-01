Écrit par Jose García Nieto sur WhatsApp

Ce n’est pas un secret que les jeunes d’aujourd’hui maîtrisent bien mieux la technologie que leurs parents, les enseignants et les seniors en général. La scène typique d’il y a quelques années dans laquelle l’enfant demandait à ses parents comment faire ses devoirs a changé, et maintenant elle montre des parents qui, dépassés par le rythme auquel la technologie progresse, Ils doivent se tourner vers leurs enfants pour expliquer comment X ou Y est fait sur leur mobile. Et c’est un problème majeur. Comment les parents peuvent-ils assurer la sécurité en ligne de leurs enfants s’ils ne connaissent pas ou ne contrôlent pas les outils qu’ils utilisent?

De nombreux parents voient impuissants devant les «problèmes 2.0» de leur progéniture. Ils ne savent pas quelles photos ils téléchargent sur les réseaux sociaux, avec qui ils parlent sur WhatsApp et sur quoi ou quelles pages ils visitent. Finalement, ils ne savent pas ce qu’ils font avec leurs smartphones. Par conséquent, pour s’attaquer aux problèmes pouvant survenir (tels que la cyberintimidation ou l’extorsion), les parents ont deux «solutions»: ou ils emportent le portable de leurs enfants (ce qui ne résout pas le problème) ou ils l’espionnent (ce qui ne résout rien non plus).

Il n’est pas rare que les mères et les pères nous écrivent de temps en temps pour nous poser des questions des outils pour espionner l’eWhatsApp de vos enfants. C’est un sujet compliqué, car quand une personne a atteint ce point, c’est qu’elle est un peu désespérée. Aujourd’hui, nous voulons faire la lumière sur cette question, car Oui, vous pouvez espionner WhatsApp – et toutes les activités que votre enfant effectue sur son mobile –, mais la vérité est que vous ne devriez pas.

Nous ne donnerons en aucun cas les noms des outils.

Oui, vous pouvez espionner WhatsApp de vos enfants

Et quiconque vous dit non, ment. Espionnez les conversations WhatsApp de vos enfants, ce qu’ils font sur Instagram, ce qu’ils téléchargent sur Snapchat, les photos qu’ils envoient et reçoivent, les photos de leur galerie et même leur emplacement. Tout cela peut être surveiller grâce à un logiciel spécialisé vendu, purement et simplement, sous le nom de “Spyware”. Après tout, c’est ce que c’est.

Tous ces services fonctionnent généralement plus ou moins de la même manière: installez une application sur le mobile de vos enfants –Ce qui équivaut à un logiciel espion à part entière– et c’est en charge de collectionnez tout ce qu’ils font sur le mobile. Ces données sont téléchargées sur une plate-forme à laquelle les parents peuvent accéder à partir du navigateur de l’ordinateur pour tout contrôler, absolument tout, ce que font leurs «bébés».

Ces services sont capables de prendre des photos, d’enregistrer des vidéos, d’obtenir de l’audio et de la vidéo en direct, d’enregistrer les frappes sur l’écran via un keylogger … tout ce que vous pouvez imaginer.

Et comment WhatsApp, Instagram, Facebook et l’entreprise espionnent-ils ces types d’applications? Enregistrement de l’écran. Vous pouvez configurer l’application pour démarrer l’enregistrement chaque fois que vos enfants ouvrent WhatsApp et télécharger le clip à la fin de la session. Cela apparaîtra sur la plateforme et tu peux tout voir: messages envoyés, reçus, photos, vidéos … comme il l’a vu. Comme vous pouvez le voir, l’électricité peut, et ce n’est pas excessivement cher. Cela peut ne pas fonctionner sur tous les appareils, cela peut être meilleur ou pire ou la qualité peut être supérieure ou inférieure, mais le service existe et est accessible à tous.

Cela signifie-t-il que vous devriez? Cela signifie-t-il que vous, en tant que parent, avez le droit d’espionner WhatsApp de vos enfants, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent? En principe, et au moins d’un point de vue éthique, non (bien que l’éthique soit de l’éthique, et nous savons déjà ce qu’on en fait habituellement au quotidien). Il n’est pas non plus légal de le faire en Espagne depuis 1995 (Article 197 ter, loi organique 10/1995, du 23 novembre, du code pénal).

Espionner vos enfants ne résout pas le problème

D’ici je parle à titre personnel. Bien que vous puissiez espionner le WhatsApp / mobile de vos enfants, vous ne devez en aucun cas le faire. Ce que tu devrais faire c’est éduquer vos enfants à la bonne utilisation des outils que la technologie a mis à leur dispositionet apprenez-lui ce qui est bien et ce qui est mal. Quelqu’un dira “Mais comment éduquer vos enfants sinon vous-même, en tant que parent, savez comment utiliser les outils?” La réponse est simple: apprendre et s’efforcer.

Vous devez faire votre part pour être à jour, pour comprendre le fonctionnement des applications et connaître les risques d’avoir un mobile connecté à Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous convenons que les jeunes ont un problème avec leur vie privée et qu’ils n’ont aucun problème avec exposez-vous devant des milliers d’yeux que vous savez qui ils sont. C’est là que les parents doivent intervenir et intervenir. Mais pas en prenant leur téléphone portable, pas de force, car cela ne fait qu’aggraver la situation.

Que gagnez-vous en prenant le téléphone portable de votre enfant? Alors, vous résolvez le problème? Non, tu le mets juste de côté, mais il sera toujours là. Personne n’empêche votre enfant d’utiliser le mobile d’un ami pour se connecter, personne n’empêche celui qui se moque de lui sur Instagram de le faire demain à l’école. La force n’est pas la solution. “Et qu’est-ce que c’est?”, Demandez-vous. Empathie, cher lecteur, empathie.

Tu dois essayer comprendre leurs problèmes et gagner la confiance de vos enfantsLaissez-les être ceux qui vous parlent de leurs problèmes. Les espionner ne fera que les empêcher de vous faire confiance et générer du rejet. Ce n’est peut-être pas ce que vous voulez. Rappelez-vous que les mensonges ont des jambes très courtes et que tout finit par se révéler. C’est à vous de décider, et il ne faudra pas longtemps pour trouver ce type d’outil avec une simple recherche Google.. La question à se poser est “Est-ce la meilleure chose que vous puissiez faire en tant que parent?”