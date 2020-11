Jeux super rares est une société britannique chargée d’apporter certains titres de Nintendo Commutateur qui n’étaient disponibles qu’en format numérique via des éditions limitées qui peuvent être achetées directement dans votre magasin. Bien qu’ils aient récemment annoncé différents titres qu’ils lanceront, maintenant Oui, votre grâce a déjà été annoncée pour être la prochaine qui atteindra également ce format convoité par les plus collectionneurs qui aiment voir grandir le nombre de jeux qu’ils placent sur leurs étagères.

Yes Your Grace est le prochain titre que Super Rare Games apportera au format physique sur Nintendo Switch

Si vous êtes amoureux du format physique, et si vous aimez Oui ta grâce, Alors vous devriez être au courant du site Web de Super Rare Games, puisque son édition dans ce format sera en vente prochainement. Quand cela arrivera-t-il? Eh bien, vous devrez régler l’alarme (pour acheter l’un des 4000 exemplaires disponibles dès que possible) pour jeudi prochain 12 novembre 2020, 19h00 (Temps péninsulaire espagnol). Ainsi, cette édition coûtera environ 36,06 € auquel il faut ajouter autres frais d’envoi d’environ 10 €, et, contrairement à d’autres titres qui ont été présentés précédemment, celui-ci n’aura PAS une édition Steelbook, mais il le sera contiendra les mêmes éléments que les autres éditions– Cartouche de jeu, manuel en couleur, image de la couverture intérieure, autocollant exclusif et trois cartes à collectionner Super Rare Games. Bien sûr, vous devez également tenir compte du fait qu’il existe un limite de deux unités par client et que le expéditions commencera à être exécuté mi novembre, pas au moment de l’ouverture des ventes.

Voir également

De cette façon, vous ne devriez pas manquer l’opportunité d’obtenir l’une de ces éditions physiques de Yes Your Grace qui à l’avenir sera très convoitée par la plupart des collectionneurs. C’est ainsi que le nombre de titres qui atteint enfin la console hybride du Big N au format physique ne cesse d’augmenter!

La source

en relation