Officiellement présenté l’été dernier, le gala des Game Awards a permis d’annoncer la date de sortie de Hood Outlaws and Legends. Cette aventure d’action sombre et furtive développée par Sumo Digital et éditée par Focus Home Interactive Il arrivera le 10 mai prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC via Steam. Si vous réservez, vous pouvez accéder à un accès anticipé de 3 jours.

C’est une proposition coopérative dans laquelle la furtivité et le travail d’équipe prédominentAu cas où vous ne savez pas de quoi il s’agit, Hood: Outlaws & Legends est une proposition qui se distingue par l’utilisation de la furtivité, en coopérant avec nos collègues pour atteindre les objectifs confiés. C’est un titre multijoueur dans lequel deux équipes s’affrontent avec l’objectif de faire le braquage parfait avant les adversaires. Sur le chemin il y aura Ennemis contrôlés par l’IA, mais on peut profiter des capacités des personnages pour se déplacer sans être détectés ou utiliser leurs capacités magiques pour voler des trésors avec la plus grande subtilité possible.

En outre, il y aura également de la place pour une action plus directe à travers des confrontations contre des ennemis, mais son esprit est celui de collaborer avec des collègues pour avancer, soit en tenant une porte pour que le reste passe ou effectuer des manœuvres de distraction. Tout y passe et son esthétique, médiévale et sombre, accompagne pour donner de la personnalité à l’œuvre.

Ses créateurs promettent du contenu post-lancement avec nouvelles cartes, événements, personnages et modes de jeu même si, pour l’instant, ils n’ont pas fouillé trop de détails.

