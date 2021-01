People Can Fly annonce un autre délai pour son tireur Outriders

Il avait prévu de nous rejoindre tout au long de 2020, mais a finalement été reporté à plusieurs reprises. Outriders va mendier un peu plus, bien que pour égayer l’attente, il a confirmé une démo pour les personnes intéressées. Maintenant, alors que nous continuons à compter les jours pour nous plonger dans ce jeu de tir de rôle de People Can Fly, les responsables ont publié les exigences pour jouer sur PC, avec une vidéo détaillant toutes les fonctions disponibles dans cette version.

Exigences minimales, recommandées et ultra des Outriders

La société a publié une vidéo mettant en évidence certaines des fonctionnalités disponibles pour les joueurs PC d’Outriders. Il Les gens peuvent voler avec un tireur à la troisième personne sera compatible avec la technologie NVIDA DLSS, en plus d’offrir des options de personnalisation d’interface (comme dans les consoles) et, aussi, prise en charge des moniteurs ultra-larges. En plus de cela, ils ont confirmé qu’il y aura un cross-play complet et avec toutes les plateformes.

Ensuite, la liste avec les exigences minimales, recommandées et ultra des Outriders. Bien que, dans ce dernier aspect, l’entreprise ne s’est pas engagé à confirmer le processeur et la carte graphique requis.

Configuration minimale (faible / 1080p / 60 FPS)

CPU: Intel i5-3470 / AMD FX 8350.

GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R9 270x.

Mémoire RAM: 8 Go.

Espace de rangement: 70 Go.

Système opératif: Windows 10.

DirectX: DirectX 11.

Exigences recommandées (Élevé / 1080p / 60 FPS)

CPU: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600.

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go / AMD Radeon RX 480 8 Go.

Mémoire RAM: 16 GB.

Espace de rangement: 70 Go.

Système opératif: Windows 10.

DirectX: DirectX 12.

Exigences Ultra (Ultra / 2160p / 60 FPS)

CPU: Pour déterminer.

GPU: Pour déterminer.

Mémoire RAM: 16 GB.

Espace de rangement: 70 Go.

Système opératif: Windows 10.

DirectX: DirectX 12.