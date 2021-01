People Can Fly annonce un autre délai pour son tireur Outriders

Les Outriders de People Can Fly sont basés sur une expérience du genre shooter qui promet de combiner des éléments de science-fiction qui, dans une certaine mesure, rappellent plus ou moins le destin de Bungie, mais avec des nuances dans son gameplay et sa mécanique. A priori on s’attendait à ce qu’après son retard précédent le titre voit le jour au cours du mois de février 2021, bien que malheureusement Le développeur a annoncé aujourd’hui qu’il retardait le lancement du jeu pour le pousser encore plus loin en 2021.

Nouveau délai Outriders et une démo gratuite

Nous avons appris grâce au Twitter officiel de l’entreprise, qui dans sa publication a laissé une déclaration, dans laquelle Ils confirment également qu’au cours du mois de février, au lieu du lancement du jeu, nous aurons désormais une démo publique:

Une mise à jour importante concernant les Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik – Outriders (@Outriders) 6 janvier 2021

“Bonne année. Nous pensons qu’il est important que les joueurs puissent expérimenter une nouvelle IP comme Outriders avant sa sortie, afin que vous puissiez décider par vous-même si le jeu est quelque chose que vous voulez vraiment précommander, acheter ou jouer. Pour cette raison, nous sommes ravis d’annoncer que le 25 février 2021, nous publierons une démo gratuite, donnant à chacun la possibilité de jouer au jeu pendant quelques heures avec les quatre classes déverrouillées – à la fois en mode solo et coopératif – et pouvoir transférer toute la progression et le personnage vers la version finale.

D’un autre côté, nous avons décidé de déplacer la date de sortie des Outriders au 1er avril 2021 (sans blague!). Nous passerons ce temps supplémentaire à mettre la touche finale au jeu et à nous concentrer sur l’offre d’une excellente expérience de jeu au lancement. “

La nouvelle date des Outriders est le 1er avril, un jour qui coïncide avec le poisson d’avril aux États-Unis et People Can Fly a tenu à préciser que le retard du jeu n’est pas une blague et qu’ils y travailleront plus longtemps. Pour ne pas nous faire attendre si longtemps, Le développeur lui-même a indiqué dans le communiqué qu’il lancerait une démo gratuite le 25 février sur toutes les plateformes. et ainsi les joueurs peuvent tester quelques heures avec les quatre classes, seuls ou en coopération.