Vous jouerez peut-être bientôt à WoW sur mobile: Activision Blizzard veut rendre toutes ses franchises mobiles.

Écrit par Christian Collado

S’être enregistré près de 660 millions de dollars à travers son catalogue actuel de jeux mobiles – A titre de comparaison, les jeux pour PC et console ont représenté respectivement 515 et 695 millions de revenus -, il n’est pas étonnant qu’Activision Blizzard ait parmi ses projets apportez toutes vos franchises de jeu sur les principales plateformes mobiles.

Cela a été confirmé par la société elle-même lors d’un récent appel aux investisseurs, où elle a précisé que , à un moment donné dans le futur, toutes vos franchises seront sur mobile, et cessera donc d’être exclusif au PC et à la console.

Call of Duty: le succès de Mobile incite Activision à se concentrer sur le mobile

Nous ne savons pas combien de temps Il faudra Activision pour déplacer l’ensemble de son catalogue de jeux vers les principales plates-formes mobiles, bien que logiquement ce sera un plan à long terme cela prendra plusieurs années pour se réaliser.

Dans tous les cas, l’entreprise semble être axé sur le développement de versions mobiles des titres qui donnent vie à ses principales franchises.

Parmi eux, on en trouve certains comme Overwatch, StarCraft ou World of Warcraft, ainsi que d’autres que l’on sait depuis longtemps sont en route, comme Diable immortel Oui Crash: en fuite.

Voici ce que l’entreprise elle-même a indiqué à ses investisseurs:

Nous devons nous assurer que nous activons nos franchises sur les milliards d’appareils mobiles actuellement disponibles. C’est de loin notre plus grande opportunité, et nous investissons considérablement pour en tirer parti et amener toutes nos franchises sur les appareils mobiles au fil du temps. C’est vraiment important pour nous.

Aujourd’hui, juste un an après son lancement, Call of Duty: Mobile reste l’oie d’Activision Blizzard qui pond des œufs d’or, avec plus de 300 millions de téléchargements depuis son lancement en octobre de l’année dernière, et un revenu estimé qui dépasserait 500 millions de dollars.

La société est également optimiste quant à une croissance encore plus grande de la communauté des joueurs qui aura lieu après le lancement du nouvel opus de la franchise: Call Of Duty: Black Ops – Cold War, qui aura lieu dans quelques semaines. .