Le thriller surnaturel vise une première télévisée après que le développement de son film ne se soit pas matérialisé.

Au cours des derniers mois, nous avons entendu la confirmation de différents projets pour le cinéma et la télévision avec les jeux vidéo comme protagoniste, une fièvre qui semble loin de s’éteindre. En fait, aujourd’hui, nous connaissons un nouveau titre qui fera le saut entre les industries plus tard, Sans bœuf, un thriller aux accents surnaturels sorti il ​​y a cinq ans maintenant pour PC et consoles à sérialiser.

La nouvelle a été annoncée par Sean Krankel, directeur créatif et co-fondateur de École du soir Studio, dans une interview avec Digital Trends. “Il y a peu à annoncer pour le moment, mais nous avons commencé à travailler là-dessus [la serie] au milieu de l’année dernière. C’est une adaptation du jeu vidéo, mais il comprendra pas mal de nouvelles variables. Nous sommes ravis », a déclaré Krankel dans son entretien avec le portail technologique susmentionné.

Un autre jeu du studio, Afterparty pourrait également recevoir une adaptationCe n’est pas la seule proposition d’étude qui pourrait être adaptée. De cette manière, Afterparty, lancé fin 2020, pourrait également être adapté, même si, précise Sean Krankel, «Hollywood est une industrie lente et compliquée». En fait, Oxenfree a peut-être déjà fait le saut avec Skybound Entertainment (AMC’s The Walking Dead) pour un accord qui ne s’est jamais concrétisé pour diverses raisons malgré l’intérêt de Skybound pour l’une des meilleures versions indépendantes de 2016.

Oxenfree est présenté dans les magasins comme une histoire de suspense aux accents surnaturels mettant en vedette un groupe d’amis qui ouvrent, inconsciemment, une porte fantomatique est né du passé énigmatique de l’île où se déroule l’aventure. Le jeu vidéo a été acclamé par la critique internationale avec des récompenses occasionnelles, ainsi que par les utilisateurs, avec des milliers de critiques pour la plupart positives sur Steam. Oxenfree peut être acheté sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et mobile.

The Last of Us, Halo et d’autres jeux vidéo arrivent à la télévision

Oxenfree n’est qu’un des nombreux projets en développement pour la télévision basée sur les jeux vidéo. Parmi les plus évoqués figurent deux poids lourds de l’industrie, The Last of Us, qui a annoncé le réalisateur pour son premier chapitre il y a quelques jours, et Halo, qui arrivera sur Showtime avec la voix originale de Cortana. D’autre part, The Witcher continue de filmer sa deuxième saison ces semaines-ci.

