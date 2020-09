Au cours de la semaine dernière, l’un des sujets qui a attiré une attention particulière a été l’annonce de la suspension des tests du vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford pour lutter contre le Covid-19.

Selon le Daily Mail, les tests du vaccin ont été soudainement suspendus au Royaume-Uni après qu’un patient a développé une réaction sévère. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à la personne. Mais un événement est généralement classé comme grave lorsqu’il nécessite une hospitalisation ou lorsque la vie de l’individu est en danger.

Selon Stat News, qui a publié les informations dès le début, la réaction grave ne mettrait pas la vie en danger et le patient devrait se remettre de l’épisode. On ne sait pas si c’est le vaccin ou un autre facteur qui a causé cette maladie grave. On ne sait pas non plus si ce sont le gouvernement britannique, AstraZeneca ou Oxford qui ont arrêté la phase de test. Dans le même sens, il n’y a pas de données sur l’identité (ou les conditions préexistantes) de l’individu.

Après l’étude de ce cas, il a été annoncé ce samedi que les tests autour de ce vaccin reprendraient.

Cela a été annoncé par l’Université d’Oxford dans un communiqué de presse, dans lequel il a indiqué que les tests cliniques de la substance, appelée ChAdOx1 nCoV-19 et développée en collaboration avec le pharmaceutique britannique AstraZeneca, reprendront au Royaume-Uni.

Selon les informations publiées par l’entité éducative susmentionnée, environ 18 mille personnes à travers le monde ont reçu ce vaccin dans le cadre d’essais cliniques, avec lesquels il fallait s’attendre à ce que, face à des essais aussi étendus, certains des participants réagiraient. défavorable au médicament.

Cependant, d’Oxford, ils ont indiqué que «chaque cas doit être soigneusement évalué» pour confirmer l’innocuité du vaccin.

Les tests recommenceront après l’achèvement du processus d’examen indépendant et après l’approbation de l’Autorité de régulation des médicaments pour la santé (MHRA), régulateur du secteur pharmaceutique.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date pour la reprise de ces tests, il est important de mentionner que ce vaccin était en cours de test sur des marchés tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Brésil et l’Afrique du Sud.

«Nous ne pouvons pas divulguer des informations médicales sur la maladie (du volontaire) pour des raisons de confidentialité du participant», a-t-il été expliqué dans le communiqué, tandis que depuis la maison d’étude, ils ont indiqué «nous sommes engagés – en plus – avec la sécurité de nos participants et le plus haut niveau de conduite dans nos études et nous suivrons de près la sécurité »de ce traitement préventif.

Avec cette décision, la participation du Mexique à l’emballage de ce vaccin resterait d’actualité. Rappelons qu’au milieu du mois dernier, il a été annoncé que le Mexique en collaboration avec l’Argentine serait le pays en charge de produire pour l’Amérique latine le vaccin contre le nouveau coronavirus développé par AstraZeneca aux mains de l’Université d’Oxford.

L’information est venue de la voix du président argentin, Alberto Fernández, qui lors d’une conférence de presse a indiqué qu’il communiquerait prochainement avec son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, en attendant « le plus tôt possible pour commencer le processus de production ».

Plus précisément, le président a assuré que si l’Argentine sera en charge de la production de la substance active du vaccin, le Mexique « sera en charge de l’emballage du vaccin et de l’achèvement du processus de production de celui-ci ».

Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait veillé à ce que ce ne soit pas avant la première partie de 2021, lorsque la population commencera à recevoir le vaccin contre le coronavirus, ce qui récompense maintenant beaucoup, c’est la disponibilité et l’accès que ce modèle de prévention offrira. aux patients et aux citoyens en général.

Et c’est qu’au moins dans le traitement le plus proche pour Covid-19, les prix ont montré qu’il existe une grande entreprise autour des solutions médicales pour l’épidémie qui peuvent ne pas être abordables pour de nombreux pays.