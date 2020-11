Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

PAC-MAN est l’une des icônes du jeu vidéo et sa place dans l’histoire est assurée 40 ans après avoir fait ses débuts avec une proposition qui a enchanté les jeunes de cette génération et qui a contribué à avertir qu’un changement dans les manières de le divertissement était encore à venir. Bien sûr, cela ne signifie pas que l’adorable mangeur de fantômes ne peut pas être reconnu encore et encore, et cette fois, il obtiendra les honneurs des organisateurs du Comic-Con.

Par une déclaration, les responsables du Comic-Con Museum, une initiative issue du succès de l’événement de la bande dessinée qui a lieu année après année, ont rapporté que leur Temple de la renommée des personnages aura un nouveau membre et ce n’est ni plus ni moins. PAC-MAN, qui sera intronisé le 17 décembre dans le cadre du 40e anniversaire de son arrivée dans le monde des jeux vidéo. Selon les informations, PAC-MAN, qui sera le deuxième intronisé dans ce Hall of Fame après avoir été choisi l’année dernière était Batman, sera honoré pour la longue carrière qu’il a eue dans les jeux vidéo et l’influence qu’il a marquée. dans l’industrie depuis plus de 4 décennies.

Lors de cette intronisation, Eddie Ibrahim, directeur de la programmation du Comic-Con Museum, a déclaré: “Nous pensions que PAC-MAN serait le complément parfait au Character Hall of Fame car il inspire un sentiment de nostalgie chez tant d’entre nous et “Bien qu’il ait 40 ans, il est toujours très pertinent dans la culture pop aujourd’hui. Les personnages racontent les histoires de la culture pop et quel meilleur moment, quand nous sommes plus numériques que jamais, pour honorer notre premier personnage numérique.”

La cérémonie d’intronisation PAC-MAN aura lieu le 17 décembre à partir de 18h00, heure de Mexico, et vous pourrez la suivre sur le site officiel du Comic-Con Museum.

