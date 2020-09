Arts électroniques’ Les Sims 4 propose une variété de packs d’extension, de packs de jeu et de packs d’objets pour offrir aux joueurs encore plus d’options pour créer la vie de leurs rêves. Plus récemment, il a été annoncé qu’un pack de jeu sur le thème de Star Wars arriverait dans le jeu de simulation de vie, intitulé Star Wars: Journey to Batuu, permettant aux joueurs de créer leurs propres sabres laser, droïdes et bien plus encore.

Cependant, le pack de jeu a reçu une réponse extrêmement négative de la part des fans de la franchise, car de nombreux joueurs espéraient qu’EA écouterait les espoirs de la base de fans pour le contenu futur. Mais avec la révélation qu’un nouveau pack d’objets est sur le point de sortir prochainement, les fans espèrent maintenant que l’éditeur a pris en compte leurs demandes et que le prochain pack d’objets Sims 4 incorporera les éléments espérés par les joueurs.

Récemment, un nom d’espace réservé pour un pack d’objets Sims 4 est apparu sur Origin, et certains joueurs ont même pu l’acheter, bien qu’ils n’aient pas pu le télécharger par la suite. EA s’est adressé à Twitter pour reconnaître l’existence du pack d’objets et dire que quiconque l’aurait acheté prématurément recevrait un remboursement. « Nous sommes conscients d’un problème qui a amené un Sims 4 SP à être rapidement disponible à l’achat », a tweeté le compte d’assistance officiel d’EA. « À tous ceux qui ont déjà acheté ce pack mystère, merci pour votre soutien – cherchez un remboursement à venir bientôt! »

On ne sait toujours pas quel sera le thème du prochain pack d’objets, mais il y a plusieurs indices apparents qui pourraient pointer dans sa direction. Certains fans sont convaincus que le thème sera la romance sur la base de plusieurs tweets clés. Le compte Twitter officiel des Sims a tweeté le tweet d’EA Help en incluant un GIF de deux chats des Sims se faisant des cœurs. « Oups … les chats et les claviers ne se mélangent pas! » le tweet lu.

Encore plus, le producteur senior de Maxis, Dave Miotke, a tweeté l’image d’un plombier séduisant. Un pack d’objets sur le thème de la romance pour Les Sims 4 pourrait inclure divers objets pour impressionner la moitié d’un Sims, comme des fleurs, des chocolats, etc. Mais avec la Saint-Valentin encore loin, un pack d’objets sur le thème de la romance peut sembler étrange.

Electronic Arts a publié une enquête communautaire pour Les Sims 4 plus tôt cette année, qui permet aux fans de deviner à quoi pourraient ressembler les futurs DLC. Bien que de nombreux fans aient été déçus que le pack de jeu Star Wars n’ait pas incorporé les éléments de l’enquête, il est très possible que le nouveau pack de choses le fasse. Certaines des idées incluses dans l’enquête étaient une quête culinaire, des centres commerciaux et même un DLC sur le thème de la joie. Cependant, ce qui est peut-être le plus révélateur, c’est le fait que l’amour moderne et la romance étaient l’un des thèmes taquinés.

L’enquête a taquiné des éléments tels que les rencontres numériques, différents types de relations et a même suggéré que les joueurs pourraient explorer les préférences romantiques de leur Sim. L’inclusion de ce thème couplé aux tweets suggestifs semble fortement impliquer qu’un pack de jeu sur le thème de la romance pourrait être en cours. Mais pour l’instant, il reste à voir ce que la fuite Sims 4 le pack de choses incorporera.

