Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les écouteurs AirPods sans fil et leurs similaires d’autres marques sont devenus une véritable révolution, à la fois pour leur prix et leur utilité. Malheureusement, son coût élevé et sa petite taille peuvent être un gros casse-tête lors de déplacements en ville, notamment en train.

Maintenant Panasonic a rejoint le Japan Railway East, la plus grande entreprise des 7 opérant au Japon, pour créer un aspirateur qui sert à collecter ces petits écouteurs lorsqu’ils tombent sur les voies ferrées. Auparavant, les employés de la station devaient attendre la fin de la journée avant de pouvoir retirer les appareils avec des pincettes, ce qui était une tâche fastidieuse.

De The Verge, ils affirment qu’à JR East, de juillet à septembre, plus de 950 incidents avec des AirPods ont été signalés dans 78 stations. Au moins maintenant, ils pourront le faire plus rapidement, entre les trains et les passagers pourront récupérer rapidement leurs aides auditives.

L’aspirateur qui n’avale pas les écouteurs, mais qui les tient seulement, est testé à la station d’Ikebukuro au nord de Tokyo.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord