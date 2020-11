Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sakuna: Of Rice and Ruin a fait ses débuts il y a près de 2 semaines et le résultat sur le marché a été très bon. Ce qui a le plus attiré l’attention de ce jeu est son inspiration dans l’agriculture et curieusement à cause de cela un jeu de paquets a soulevé des soupçons dans le transport du gibier et le ministère de l’agriculture a dû intervenir.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous informons que Sakuna: Of Rice and Ruin est un jeu qui mêle des mécanismes d’action RPG avec des éléments de simulateur basés sur la riziculture et différents processus liés à cet aliment avec un niveau de détail intéressant.

Pour cette raison, qui se reflète dans le nom, un cas curieux s’est présenté en Australie, où l’utilisateur JayRPGee avait un problème avec le ministère de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement de ce gouvernement. Apparemment, l’agence a trouvé le nom du jeu étrange, elle a donc décidé d’ouvrir le paquet pour inspecter le contenu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sakuna: Of Rice and Ruin a fait ses débuts avec différentes éditions.

À leur grande surprise, l’agence est tombée sur une édition collector de Sakuna: Of Rice and Ruin, ornée de caractères japonais qui ne devraient pas être préoccupants lors d’une inspection de biosécurité de routine.

Heureusement, aucun article compromettant l’envoi n’a été trouvé et cela ne s’est pas produit d’un fait curieux, puisque la boîte extérieure a été refermée (avec le paquet du jeu intact) et envoyée à son destinataire, qui a dû attendre 1 jour de plus pour ce retard. La bonne nouvelle est qu’il n’y avait pas de frais supplémentaires pour l’inspection, selon l’utilisateur.

Je pense que le ministère de l’Agriculture a été un peu confus par le nom 😂 pic.twitter.com/uuTdYPTiip – Jay RPG (@JayRPGee) 24 novembre 2020

Sakuna: Of Rice and Ruin a enregistré de très bonnes ventes

On profite du fait qu’on a parlé de Sakuna: Of Rice and Ruin pour vous dire que bien que le titre ait fait ses débuts le 10 novembre en Amérique et quelques jours plus tard dans diverses régions d’Europe et du Japon, il s’est déjà vendu à plus de 500000 unités dans le monde, de selon les informations officielles de Marvelous, son distributeur (via Gematsu).

Cela est surprenant, car apparemment le thème du jeu et la combinaison des mécanismes d’action RPG et de simulation de ferme étaient attrayants pour les joueurs, étant donné que les simulateurs seuls ne sont pas vraiment très populaires.

Que pensez-vous de cette affaire? Une situation similaire vous est-elle arrivée? Avez-vous essayé Sakuna: Of Rice and Ruin? Dites le nous dans les commentaires.

Ce titre est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Ci-dessous, nous vous laissons une remorque qui montre ses caractéristiques.

