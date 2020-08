Apple a lancé aujourd’hui la sixième version bêta d’iOS 14 et d’iPadOS 14 aux développeurs à des fins de test, de mise à jour et d’affinage de certaines des fonctionnalités incluses dans le logiciel.

Au fur et à mesure que la période de test bêta avance, les changements deviennent beaucoup plus petits et moins notables. La sixième version bêta comporte quelques modifications mineures et des ajouts de fonctionnalités, mais il n’y a pas de réels changements majeurs dans la mise à jour. Nous avons répertorié ci-dessous toutes les nouveautés de la sixième version bêta de ‌iOS 14‌.

– Conception de sélecteur de temps – L’interface du sélecteur de temps, disponible dans l’application Horloge lors du réglage d’une alarme et à d’autres endroits dans iOS, a subi une légère modification de conception qui ajoute une boîte orange autour de l’heure pour rendre plus évidente qu’il peut être interagi avec pour changer l’heure .

– Audio spatial – Spatial Audio, la fonctionnalité qui apporte un son surround aux AirPods Pro, n’est pas encore implémentée, mais Apple semble se préparer à ajouter la fonctionnalité à ‌iOS 14‌ et aux ‌AirPods Pro‌. Dans la version bêta d’aujourd’hui, une nouvelle bascule Spatial Audio est disponible dans la section Accessibilité de l’application Paramètres. Choisissez AirPods, puis en bas de l’écran, il y a une bascule «Suivre l’iPhone». Follow ‌iPhone‌ donne l’impression que le son des films et des émissions de télévision pris en charge provient du téléphone au lieu de suivre le mouvement de la tête. Il existe également un nouveau code et une messagerie interne liés à la fonction audio spatiale. Bien que cette bascule soit disponible, Spatial Audio n’est pas encore fonctionnel.

– Écran de démarrage Maps – Il existe un nouvel écran de démarrage pour l’application Maps qui vous permet de connaître les nouvelles fonctionnalités telles que les itinéraires à vélo, les guides organisés et la prise en charge des radars.

Connaissez-vous d’autres changements dans ‌‌iOS 14‌‌ beta 6 que nous n’avons pas listés ici? Faites-nous savoir dans les commentaires et nous les ajouterons.