Internet est le lieu où chacun peut trouver toutes sortes de contenus. Les sites sur lesquels chacun donne son avis sont également à l’ordre du jour et vous êtes sûrement un utilisateur de l’un d’entre eux. Vous n’avez peut-être pas entendu parler de tous ceux qui existent Parler, un réseau social bloqué dans les magasins Google, Amazon et Apple.

Qu’est-ce que Parler?

Tout le monde sait ce qu’est un réseau social et il n’est pas difficile de trouver quelqu’un qui n’a pas de profil dans l’un des plus populaires. Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter vous semblent sûrement familiers, mais Parler peut vous sembler une nouveauté. La vérité est que cela fonctionne à partir de 2018 en tant que réseau de microblogage, résultant en un espace Internet semblable à Twitter.

Dans cette application, vous avez votre espace pour commenter ce que vous voulez au sens le plus large. Oui, comment le lisez-vous, Tout ce qui vous vient à l’esprit et que vous souhaitez partager peut être fait dans cette application car elle ne dispose d’aucun outil de modération. Et c’est là que réside le gros problème de l’application, quelque chose que plus d’un considéreront comme une aubaine.

Si Twitter vous met dehors, il y a toujours Parler

Comme vous pouvez l’imaginer, Parler ne fera pas partie des applications qui se démarquent par le respect. En ne disposant pas de filtres, tout utilisateur peut partager ce qu’il veut et cela entraîne de nombreux problèmes comme celui que nous avons vu la semaine dernière. Et c’est que le fameux assaut contre le Capitole américain est devenu une tendance ici avec le hashtag #stormthecapitol. En réalité, Google a accusé l’application d’être la plate-forme sur laquelle l’attaque a été organisée.

Comme l’ont dit nos collègues d’ElPais.es, l’agression a été menée par des partisans de Donald Trump. Ceux-ci ont dénoncé le prétendu “ vol ” subi par le dirigeant républicain lors des dernières élections qu’il a perdues contre Joe Biden. Les conséquences ne se sont pas fait attendre puisque le vendredi 8 janvier, l’application a disparu du Google Play Store de Google et de l’App Store d’Apple., tel que rapporté par .. Cela a empêché les nouveaux utilisateurs d’utiliser ce logiciel depuis leur mobile.

L’avenir de Parler

Pendant très longtemps, Parler était considéré comme le refuge des partisans de Trump que Twitter avait jeté. Par conséquent, beaucoup sont allés directement à cette application qui, comme nous l’avons mentionné, ne dispose d’aucun filtre et permet à chacun de dire ce qu’il veut en 1000 caractères. Nous verrons si à l’avenir l’application revient dans les magasins numériques, mais pour l’instant Parler ne peut plus être téléchargé depuis les plateformes Apple, Google ou Amazon.