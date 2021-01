Après le terrible assaut contre le Capitole par des partisans extrémistes de Donald Trump le 6 janvier, on a vu à quel point les réseaux sociaux ont été inondés de nouvelles liées à ce fait. Facebook, Instagram, YouTube ou Snapchat sont intervenus en la matière bloquant les comptes du président des États-Unis jusqu’à présent, tandis qu’Amazon, Google et Apple ont suivi ses traces et éliminé toute référence à l’application. Speaking.

Une application dans le plus pur style Twitter où les adeptes de Donald Trump ont publié toutes sortes de discours incité à la haine et à la violence et dans lequel il y avait peu de retenue et trop de liberté d’expression. Cela a poussé Google et Apple à retirer l’application de leurs magasins et Amazon a décidé de cesser d’héberger le site sur leurs serveurs.

Eh bien, il semble que ses principaux dirigeants n’aient cessé d’essayer de rendre Parler disponible à nouveau et maintenant, le site du réseau social semble à nouveau accessible. Par conséquent, le site Web utilisé par Les conservateurs et l’extrême droite aux États-Unis, a trouvé un nouvel allié pour héberger le Web et le rendre disponible.

Epik héberge le site Web de Parler pour qu’il redevienne public

Tout indique ce qu’est la plateforme Epik qui a permis l’hébergement et l’enregistrement du domaine de Parler sur ses serveurs, ce qui en revanche n’est pas surprenant. Et ce n’est pas la première fois qu’Epik autorise l’enregistrement de certains domaines et héberge des sites Web au contenu controversé comme 8chan, une plate-forme qui soutient le mouvement de conspiration QAnon, qui a finalement disparu après une fusillade de masse à El Paso, au Texas.

Désormais, John Matze, directeur général de Parler, semble avoir trouvé un nouvel allié pour rendre Parler accessible à nouveau afin que tous ces radicaux puissent à nouveau exercer leur droit à la vie privée et à la libre expression sans problème pour dépasser les limites désir de haine et incitation à la violence.

Souvenons-nous que Parler a été l’un des principaux canaux d’organisation de toutes sortes de manifestations importantes, y compris l’assaut contre le Capitole, et a été un refuge pour les principaux dirigeants de l’extrême droite. Pour le moment, Parler n’a montré que quelques signes indiquant qu’il sera à nouveau disponible à 100%, tandis que son application mobile n’a toujours aucune trace d’elle. Tout cela se produit quelques jours seulement après la proclamation de Biden comme nouveau président des États-Unis.