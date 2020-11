Il y a une semaine, WhatsApp a officiellement introduit une nouvelle fonction: les messages temporaires, qui vous permettent d’envoyer des WhatsApp avec une date d’expiration qui sont automatiquement supprimées en 7 jours. De cette façon, vous pouvez enregistrer des conversations qui prennent de l’espace inutilement. Et quelque chose de similaire arrive à Facebook Messenger et Instagram, mais en plus radical.

Mode disparaître

Baptisée Vanish Mode ou Ephemeral Mode, cette nouvelle fonction implémente des conversations temporaires dans l’application Messenger et le réseau social Instagram, puisqu’une fois activée elle permet d’envoyer des messages qui disparaissent automatiquement. Le fonctionnement est simple: les messages disparaissent après avoir été vus et vous quittez le chat.

Dès que vous quittez la conversation, ils s’effacent – contrairement aux messages WhatsApp temporaires. Et pas seulement des SMS, mais Les mèmes, les autocollants GIF ou les réactions seront également supprimés si vous activez le mode Disparition.

Activez le mode éphémère sur Instagram et Messenger

Comment actif? Eh bien, aussi simple que le “ swipe ” dans Tinder: lorsque vous discutez sur Messenger ou dans des messages directs sur Instagram, simplement glisser vers le haut sur l’écran: ce geste activera le mode éphémère. Pour le désactiver, faites l’inverse: faites glisser votre doigt vers le bas de l’écran.

Mais que se passe-t-il si même si j’ai activé le mode éphémère, mon contact prend une capture d’écran du chat pour que ce soit un enregistrement de ce dont nous avons parlé? Eh bien si quelqu’un le fait vous recevrez une notification indiquant que ce contact a pris une capture d’écran pendant que vous aviez le mode en cours d’exécution.

Le mode Vanish n’est actuellement disponible que sur Messenger aux États-Unis et dans d’autres pays. Dans les semaines et mois à venir “il sera disponible dans plus de pays et via Instagram”, en mettant à jour l’application vers la nouvelle expérience Messenger, qui combine le chat Messenger au sein d’Instagram.