La Chine n’a aucun problème à lui retirer tout ce qui va à l’encontre de ses intérêts politiques et économiques. Si elle affecte également l’éducation des enfants, c’est encore plus. Début septembre, le géant asiatique outil de programmation Scratch bloqué dans les écoles, l’un des plus utilisés dans le monde pour inclure le langage de programmation dans le système éducatif. En Chine, il y avait plus de 3 millions d’utilisateurs enregistré, mais pour les autorités, il avait plus de poids que l’outil identifiait Hong Kong, Macao et Taiwan comme des entités distinctes du pays sur son site Web.

La version de bureau est toujours disponible, mais le veto du site officiel de Scratch a été un autre chapitre du boycott par la Chine des applications et des outils technologiques qui ne respectent pas ses paramètres stricts – et controversés -. Au contraire, en Espagne, Scratch a été l’un des grands paris pour augmenter le présence technologique dans le système éducatif.

L’Espagne parie sur Scratch

L’outil a été développé en 2007 par le Lifelong Kindergarten Group du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et a connu une croissance exponentielle depuis 2014. Actuellement, il est utilisé dans la plupart des pays d’Europe, d’Amérique latine, d’Asie et des États-Unis. Cependant, l’Espagne est l’un des pays dans lesquels cet outil a gagné en puissance et est, à l’exception des États-Unis, l’un des pays avec le plus d’utilisateurs.

Scratch est basé sur un langage visuel avec des blocs qui sont assemblés comme un puzzle et est une méthode simple pour apprendre la programmation, bien que le véritable objectif soit de développer le pensée computationnelle pour que les enfants apprennent à résoudre les problèmes de différentes manières. « L’objectif n’est pas de créer des programmeurs, mais de rapprocher la manière de faire face aux problèmes de l’informatique, de la rapprocher et de la disséquer en petites parties », a expliqué Pau Córdoba, professeur et coordinateur ICT à Granollers, à Explica.co.

L’Espagne a plus de 1 582 000 utilisateurs, la moitié de celle des 3 millions en Chine. Mais compte tenu des 280 millions d’étudiants du géant asiatique contre 8 millions dans notre pays, le chiffre est significatif. Les États-Unis, pays d’origine de Scratch, sont en tête du monde avec plus de 22 millions d’utilisateurs de l’outil pour les écoles. En Europe, cependant, le Royaume-Uni et la Pologne sont les seuls pays qui surpassent clairement l’Espagne – avec plus de 3 millions et près de 2 millions respectivement -, selon les données fournies par Scratch.

Difficultés technologiques

Le fait que d’autres pays aient moins d’utilisateurs ne signifie pas qu’ils ne disposent pas d’outils de programmation pour les étudiants, car il existe d’autres options que Scratch, bien que ce soit la plus connue. En Espagne, ils ont clairement opté pour la méthode développée par le MIT et c’est une bonne nouvelle dans le milieu scolaire. D’autant que le pays n’est pas à la pointe des nouvelles technologies applicables dans les environnements éducatifs.

Un rapport de la Fondation Cotec a révélé que 49% des directeurs d’écoles publiques considèrent que leur centre plateforme efficace pour l’éducation numérique. Les données s’élèvent à 71% dans le cas des directeurs d’écoles privées.

La quarantaine a mis en évidence des défis technologiques dans de nombreuses écoles

Les plans visant à aider ces chiffres à augmenter n’ont pas encore porté leurs fruits. Le ministère de l’Éducation a approuvé un programme d’écoles connectées visant à offrir le haut débit ultra-rapide aux écoles. De plus, après la quarantaine, une initiative a été annoncée pour augmenter le nombre de ordinateurs et appareils dans les salles de classe. Pour le moment, les deux plans sont, pour la plupart, restés dans l’eau de bourrache.

Même un confinement de plus de deux mois n’a pas aidé à changer la situation. La quarantaine due à la crise du coronavirus a laissé tous les étudiants espagnols à la maison et, si dans certains cas il a été possible d’atteindre des stratégies qui n’ont pas paralysé l’enseignement, dans certains centres, la technologie est devenue un barrière éducative.

Scratch, la lumière dans les ombres

En revanche, selon les experts consultés par Explica.co, l’utilisation de Scratch est pratiquement généralisée. «Nous avons des expériences variées, comme des écoles qui ont tout un planning de 1 à 6 (école primaire), d’autres qui utilisent Scratch dans des coins autonomes ou même des instituts qui utilisent Scratch et ses variantes à un très haut niveau», a déclaré Carles Ceacero, enseignant et technicien pédagogique au Vallés Oriental Educational Services, à Barcelone.

Une autre bonne nouvelle est que les sources consultées qui connaissent bien le fonctionnement de l’outil conviennent que l’enseignement avec Scratch ne dépend pas, dans la plupart des cas, de sa propriété. Programamos, une association à but non lucratif qui cherche à promouvoir le développement de la pensée computationnelle dès le plus jeune âge, a souligné à Explica.co que dans le dernier concours de programmation national « Dr. Scratch », organisé par l’Université Rey Juan Carlos, « le les centres publics ont remporté de nombreux autres prix que privé (ou privé arrangé) « .

Une mode passagère?

Tout ne peut pas être une bonne nouvelle. Malgré les progrès dans le développement de Scratch dans les écoles espagnoles, il y a encore pièges surpasser. Programamos a expliqué que, tout d’abord, il existe de nombreuses écoles dans lesquelles la dotation technologique n’est pas adéquate, « avec peu et très vieux ordinateurs, en plus d’une connexion Internet qui pourrait être améliorée ».

«D’un autre côté, pour qu’un enseignant entreprenne un changement méthodologique comme celui-ci, il est nécessaire qu’il soit convaincu, et pour cela il est important d’avoir des preuves scientifiques qui montrent son impact positif sur l’apprentissage des élèves. Afin d’avoir ce type de les conclusions devraient promouvoir davantage la collaboration entre les administrations éducatives et les universités « .

Cependant, la formation des enseignants semble être couverte pour l’essentiel. L’enseignant Carles Ceacero a souligné que le ministère de l’Éducation, dans le cas spécifique de la Catalogne, a beaucoup misé sur le formation scratch. De plus, il existe actuellement des formations spécifiques pour cet outil, ainsi que des capsules d’information. « Il n’y a pas d’excuses », dit-il pour Explica.co. Pour sa part, Programamos a ajouté que l’association s’est formée ces dernières années plus de 20 000 enseignants de toutes les communautés autonomes.

Mais le vrai défi est d’empêcher Scratch de devenir dans une mode passagère. Pau Córdoba s’est engagé à globaliser Scratch afin qu ‘«il ne devienne même pas une affaire de geeks informatiques» ou de personnes ayant des connaissances avancées. La stratégie est donc basée sur inclure l’outil dans les classes « généralistes » pour effectuer certaines tâches. En ce sens, il est également important d’encourager les étudiants à l’utiliser de manière généralisée. « De la même manière qu’ils peuvent faire une présentation sur un sujet d’histoire, laissez-les utiliser Scratch pour faire une présentation interactive sur la préhistoire. »

Chine et Scratch: eau et huile

Scratch peut être une mode mais cela semble peu probable si nous jetons un coup d’œil à notre vie quotidienne. Il est possible de changer de programme ou de marque, mais les outils de programmation occupent une place croissante dans l’enseignement. De plus, le processus est très intéressant pour les étudiants. Córdoba a souligné dans une interview avec Explica.co qu’il avait été témoin de la façon dont les enfants ils abordent la technologie de manière très créative grâce à Scratch.

« Le fait qu’ils puissent créer eux-mêmes leurs programmes, cette capacité de voir que l’ordinateur fait ce qu’il veut, est une manière très cohérente de traiter la technologie. Ils se rendent compte qu’ils peuvent être des utilisateurs actifs et non des utilisateurs passifs. »

Programamos a également étudié l’impact de la programmation sur les étudiants et partagé avec ce média qu’ils ont pu vérifier, en collaboration avec le groupe de recherche KGBL3 de l’Université Rey Juan Carlos, que améliorations des résultats scolaires des matières telles que les mathématiques ou les études sociales. Également dans le développement de compétences telles que la communication, la résolution de problèmes ou le travail d’équipe.

Scratch a beaucoup de bonnes choses, mais la Chine ne veut même pas entendre son nom. Entrer dans la politique chinoise a coûté cher l’outil mais, compte tenu des millions d’utilisateurs dans le monde et de la taille de la communauté, celle du géant asiatique n’aurait sûrement pas été la première polémique.

Cependant, Carles Ceacero a expliqué qu’il n’avait jamais rencontré une situation aussi controversée que celle qui s’est produite début septembre. Si cela s’était produit, il est important de se rappeler que le Gouvernement n’aurait pas bloqué et opposé son veto à son utilisation. L’enseignant a indiqué que de nombreuses langues sont mélangées dans la communauté et qu’il est parfois difficile de comprendre tous les commentaires, « mais Je ne pense pas qu’ils soient offensants ou controversés « . Ceacero a conclu:

« Malgré cela, je pense qu’il vaut toujours mieux éduquer que d’interdire. Les situations controversées peuvent conduire à des opportunités d’apprentissage. »

