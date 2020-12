Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a des jours Microsoft a annoncé que le populaire jeu de meurtre et de mensonge arriverait sur son service d’abonnement premium, Xbox Game Pass. Maintenant, l’entreprise a également confirmé que Among Us viendra également sur vos consoles Xbox.

Peu de détails ont été donnés sur le lancement sur sa console, même si nous savons qu’il arrivera dans le courant de 2021. Le jeu Il sera disponible à la fois sur Xbox One et sur la nouvelle Xbox Series X / S.

Le jeu a récemment révélé l’arrivée d’une nouvelle carte «The Airship». La bande-annonce de cette nouvelle carte, la première arrivée depuis sa surpopulation, a été présentée lors de Les Game Awards, où Among Us a remporté les prix du meilleur multijoueur et du meilleur jeu mobile.

Reste maintenant à voir si en 2021 Parmi nous continue avec son énorme popularité, même s’il est fort probable qu’avec l’arrivée de la nouvelle carte, elle sera à nouveau sur toutes les lèvres.

* sort de l’évent * Oups, nous avons été pris. @AmongUsGame arrive sur Xbox et @XboxGamePass en 2021! Https: //t.co/gH7wUVqmUM https://t.co/eEvRBV6c5e – Xbox (@Xbox) 17 décembre 2020

