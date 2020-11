Among Us est de plus en plus complet grâce à ces nouvelles options de personnalisation.

Le succès de Among Us dure plus longtemps que prévu, en grande partie grâce au nombre d’heures que les youtubeurs consacrent à ce jeu curieux lorsque format si simple mais divertissant qu’il propose.

Compte tenu de son grand impact, ses développeurs ont travaillé sur des mises à jour continues qui améliorent encore davantage l’expérience du joueur. La dernière nous apporte des nouvelles très importantes qui raviront les amateurs de membres d’équipage et d’imposteurs.

Le vote peut désormais être secret

Innersloth a écouté ses joueurs et a ajouté l’une des fonctions les plus attendues: le scrutin secret.

Les imposteurs auront désormais un peu plus de facilité à réclamer la victoire finale, car ils n’auront pas à se soucier de savoir si leur vote a donné à leurs coéquipiers leurs véritables indices d’identité.

Dans le jeu, les votes seront désormais tous affichés en gris (si l’option de vote anonyme est activée), au lieu de la couleur représentative de chaque joueur.

Adieu à «tel et tel est un suspect qui n’a pas voté pour l’imposteur».

La barre de quête change également

L’autre grand changement important dans cette nouvelle mise à jour de Among Us concerne directement le barre des tâches de l’équipage. Jusqu’à présent, il était toujours visible et se remplissait de vert alors que les bons du jeu terminaient leurs tâches.

Avec les nouveaux changements viennent trois options concernant la barre des tâches: toujours visible (comme cela s’est produit jusqu’à présent), visible uniquement dans les réunions ou caché.

Toute cette gamme de possibilités ouvre considérablement les possibilités de configuration. le les jeux prennent une nouvelle dimension puisqu’ils peuvent être personnalisé dans les moindres détails, offrant la possibilité de donner plus d’avantages aux imposteurs ou à l’équipage selon le déroulement de l’après-midi.

Que l’équipage gagne facilement? Rendons les choses difficiles pour lui.

Est-ce que ce sont les imposteurs qui ravagent le navire? Masquons-leur la barre des tâches et qu’ils n’ont plus la tranquillité d’esprit de savoir qu’ils ont le temps de tuer.

Autres nouvelles et corrections

Cette mise à jour parmi nous comprend également modifications cosmétiques des vues de réunion, nouveaux symboles dans la célèbre tâche de câble, corrections de bogues mineurs et effacement des journaux de sécurité si les communications sont sabotées

En outre, Innersloth a également annoncé des plans à court terme pour son jeu phare. Dans les prochains mois, un nouvelle carte avec le thème de Henry Stickmin, la création de comptes individuels pour ajouter des amis et signaler d’autres utilisateurs toxiques, un support daltonien et un support pour de nouvelles langues.

N’oubliez pas que ce jeu est entièrement en espagnol et que nous vous montrons ici comment le mettre dans notre langue.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez lui donner une touche distinctive et être unique sur le navire avec ses nombreuses possibilités de personnalisation.