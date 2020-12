Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi nous et Fall Guys: Ultimate Knockout étaient 2 des grandes expériences qui se sont démarquées en 2020, mais laquelle des 2 est la meilleure? La réponse dépend de chacun, mais quelqu’un a pensé qu’il serait bon de le déterminer en duel à mort avec des épées laser dans Star Wars Battlefront II.

Modders TigerVenom 22 et Toasted Shoes se sont mis au travail pour remplacer les modèles de la trilogie Star Wars originale présente dans Battlefront II par des personnages de Among Us et Fall Guys. Comme vous pouvez l’imaginer, les personnages du côté obscur sont représentés par les imposteurs du titre d’InnerSloth. D’autre part, les bons sont les adorables haricots d’automne.

Une fois les modèles prêts, Toasted Shoes a mis en place 2 équipes et les a mis au combat. Il s’agit de déterminer quelle est l’expérience multijoueur ultime de 2020. Comme vous pouvez l’imaginer, le processus a été documenté dans une vidéo que vous pouvez consulter ci-dessous:

Si vous avez vu la vidéo et que vous souhaitez la lire, sachez que le mod est déjà disponible dans Nexus Mods. Notez que pour que cela fonctionne, vous devez également installer le mod Fall Guys Hero Overhaul.

Qu’as-tu pensé de ce mod? Auriez-vous pensé à faire quelque chose comme ça? Dites le nous dans les commentaires.

Star Wars: Battlefront II est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour en savoir plus, cliquez ici.

