Mod de parmi nous.

Le succès du titre multijoueur Parmi nous confirmé à nouveau. Après sa sortie initiale en 2018, ce n’est que lors de l’enfermement vécu cette année qu’il a commencé à gagner en popularité, atteignant sa renommée absolue à l’été 2020 et les mois suivants. Ce second semestre a suffi à Among Us pour devenir le jeu mobile le plus téléchargé de l’année 2020

Les jeux mobiles les plus téléchargés de 2020

Parmi nous – 264 millions de téléchargements Subway Surfers – 227 millions de téléchargements Garena Free – 218 millions de téléchargements PUBG – 175 millions de téléchargements Gardenscapes – 171 millions de téléchargements Roblox – 158 millions de téléchargements Hunter Assassin – 155 millions de téléchargements Tiles Hop – 151 millions de téléchargements Rejoignez Clash – 149 millions de téléchargements Brain Test – 138 millions de téléchargements

Parmi nous, qui est également le jeu le plus recherché de Google en 2020, a également atterri sur la Nintendo Switch avec un succès total et anticipe désormais des nouveautés comme une nouvelle carte.

▪ Date de sortie: 15/06/2018