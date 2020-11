InnerSloth continue d’adapter le jeu pour rendre l’expérience optimale pour les utilisateurs.

Parmi nous a été l’un des succès les plus importants et les plus inattendus de cet étrange 2020. Avec deux ans sur le marché, le jeu de InnerSloth a fait éclater sa bulle grâce aux créateurs de contenu et à leur Diffusions Twitch. En attirant autant d’attention, il est inévitable que toutes sortes de publics arrivent, y compris des joueurs toxiques. Le studio prépare des mesures pour faciliter les reportages et rendre la communauté des joueurs aussi propre que possible.

Les créateurs de Among Us continuent de travailler pour éliminer la communauté toxiqueParmi les notes de son dernier patch, ses managers parlent de l’avenir du jeu, s’assurant qu’ils le feront prendre des mesures contre la “triche et le piratage”. D’après InnerSloth, ils déclarent qu ‘”il y aura plus de mises à jour du serveur pour corriger toutes les erreurs. Le nettoyage est un processus lent. Vous pouvez également être sûr que toute menace créée dans le jeu est fausse et que vos appareils et données sont en sécurité. Si vous voyez à un joueur utilisant des astuces, signalez-le ou trouvez un autre jeu. “

Ils mentionnent également qu’ils travaillent sur d’autres aspects, tels que les nouveaux emplacements et les soutien aux joueurs daltoniens, quelque chose qui devient particulièrement important dans une proposition dans laquelle la couleur est décisive pour blâmer, ou non, les imposteurs des jeux du titre médiatique. De plus, les options susmentionnées permettent aux joueurs de signaler plus facilement les utilisateurs toxiques ou tricheurs.

Les tricheurs et les hackers ont mis problèmes aux développeurs de Among Us. Nous vous avons même parlé récemment d’un hacker qui avait utilisé le jeu pour faire campagne pour Donald Trump. Le jeu a également battu des records curieux sur des sites Web avec du contenu pour adultes.

