Innersloth, développeurs de Parmi nous, ont été très occupés ces derniers temps à créer du nouveau contenu pour le jeu, ce qui semble être une tâche relativement facile, mais tout n’est pas comme il semble. Grâce à une publication officielle sur le site Web de la société, il a été expliqué pourquoi il y a tant de temps entre chaque mise à jour et vous pouvez trouver ici leur réponse.

Comme vous le savez sûrement, Innersloth récemment annulé Parmi nous 2 en faveur d’ajouter plus de contenu au titre original. Mais où est ce nouveau contenu? Ne vous inquiétez pas, ses développeurs disent y travailler déjà, mais il a dû y avoir plusieurs restructurations avant.

«Si nous voulons que cela fonctionne à long terme et embaucher plus de personnes, nous devons d’abord procéder à une restructuration. Bien que cela signifie passer plus de temps loin du jeu, cela signifie également que le processus de développement sera beaucoup plus facile. Nous voulons faire plus pour vous et vous montrer à quel point nous sommes reconnaissants, sans avoir à sacrifier la qualité et les valeurs que nous avions avant que cela ne devienne si populaire. “