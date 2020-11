Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi nous est l’un des jeux qui a attiré l’attention pendant une grande partie de 2020, au milieu de la pandémie. Le titre continue de jouir d’une très grande popularité grâce à laquelle le titre est devenu une source d’inspiration pour de nombreux fans et artistes. Bien que les personnages du jeu soient devenus largement connus, il leur est presque impossible de gagner une invitation à participer à Super Smash Bros.Ultimate, du moins officiellement, car les fans ont déjà réalisé le rêve de les voir dans le titre de combats.

Le travail a été réalisé par Endersheep12345, un moddeur chargé de créer la peau du membre d’équipage Among Us de différentes couleurs. Une chose à garder à l’esprit est que les personnages prennent vie grâce à un modèle Pac-Man modifié, de sorte que leurs mouvements et leurs attaques sont pratiquement les mêmes que ceux de la mascotte de Bandai Namco.

Dans le cas où vous l’avez manqué: les cinéastes ont adapté Among Us en un court métrage en direct et le résultat est fascinant.

La peau de l’équipage parmi nous est surprenante

Cependant, le moddeur Endersheep12345 a fait un excellent travail sur la peau du personnage, recréant l’apparence de l’équipage et couvrant complètement celle de Pac-Man sauf lorsqu’il effectue les attaques, surtout lorsqu’il prend la forme d’un cercle ou lorsqu’il lance. objets. Mais en dehors de ça, le rendu est très bon.

En plus de cela, l’utilisateur de YouTube 64iOS, qui a fait la démonstration du mod, a également appliqué un mod supplémentaire (fabriqué par PK_) qui transforme les fantômes de Pac-Man de l’attaque à chargement latéral en sprites de l’équipage parmi nous.

Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser avec le résultat.

Qu’avez-vous pensé de ces mods? Souhaitez-vous que les personnages parmi nous arrivent officiellement dans Super Smash Bros.Ultimate? Dites le nous dans les commentaires.

Grâce au succès de Among Us, les développeurs chinois en ont profité pour créer une copie du jeu et il est rapidement devenu l’un des titres les plus téléchargés de la région de l’Est. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Parmi nous en visitant cette page.

